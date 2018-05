Machín: "Mi objetivo es ganar desde el primer partido al último"

Pablo Machín ha sido presentado como nuevo entrenador del Sevilla en una extensísima rueda de prensa en al que ha expresado su ilusión y su elevada responsabilidad para sumir el alto reto que le ha propuesto el club de Nervión. "Me siento primero enormemente halagado porque el Sevilla me haya elegido. Desde el primer momento fue todo muy fácil, se me transmitió que yo era la persona que querían que llevara este proyecto a cabo. Estoy súper ilusionado y súper responsabilizado, sé al club que vengo, sé la afición y la historia que tiene. La exigencia que tiene, yo también me inculco esa exigencia y la inculco a mis jugadores y cuerpo técnico. Y estoy con muchas ganas de empaparme bien de sevillismo y deseoso de empezar cuanto antes una temporada ojalá que histórica".

El ya entrenador sevillista ha firmado por dos temporadas, y resta importancia a su escasa experiencia en la élite: "Vengo completamente preparado, en el fútbol no sólo depende las cosas de uno, hay un montón de circunstancias, las oportunidades tienen que llegar en la vida, he tenido una trayectoria dentro de mi juventud. Hasta ahora he tenido el acierto o la suerte de que me ha ido francamente bien, y he cumplido los objetivos que se me han pedido y a veces incluso más. Vengo responsabilizado y sabiendo al club que vengo para tratar de poner al Sevilla donde se merece".

La plantilla y su concepto futbolístico

El soriano ha destacado que parte con una gran plantilla y ha primado sacarle rendimiento a un sistema concreto de juego: "Vengo a un gran club y todo gran club tiene una gran plantilla. A partir de ahí tendremos que trabajar con la secretaría técnica y con Joaquín y que me transmitan cómo está la situación de cada jugador. Yo también los conozco. Las buenas plantillas dan más facilidad para hacer un buen equipo, pero la clave es que haya un buen equipo y que todos sepan a qué jugamos, es lo que trataré de transmitir. Mi idea es que el equipo gane y la forma de cómo llegara la victoria es formar un equipo. No siempre se puede ganar, pero que el equipo esté hasta el último momento en el partido, que lo deje todo en el terreno de juego. Más importante que los sistemas son las esencias, lo que se quiere transmitir, y cómo se lleva a efecto ese modelo de juego. Lo iremos fraguando, no me voy a obcecar en jugar de una misma mantera, tengo muy claro lo que quiero, pero estoy abierto a poderlo cambiar, Lo más inteligente es sacar el máximo rendimiento de la plantilla que tengo, ganar y que todo el sevillismo se sienta orgulloso al final de cada partido".

Un delantero de referencia

Machín ha sido preguntado por Ben Yedder y Muriel, muy distintos al delantero tipo de referencia en el Girona como Stuani: "Mirad, no tengáis ninguna duda de que un entrenador, y no me considero tonto, va a buscarse la vida para que los mejores puedan encajar y mi labor es buscar las herramientas para que los buenos jugadores puedan brillar. No quiero hablar por hablar, los buenos futbolistas, si se lo merecen, van a jugar. He tenido una forma clara de jugar, me gusta tener un nueve de referencia, que quizá no sean estos dos futbolistas prototipos de nueve. Pero seguro que les vamos a sacar rendimiento. Esta tarde y mañana abordaremos estos asuntos".

Además, ha destacado que no quiere hablar de posiciones ni jugadores del Girona que podrían servirle al Sevilla, teniendo en cuenta lo que tiene en su nuevo equipo: "A mí en el Girona todos los futbolistas me han ayudado a ser mejor y a tener esta gran oportunidad. Estamos en uno de los mejores clubes de España, Europa y el mundo. Hay una buena plantilla y una vez que la analicemos con profundidad veremos qué otros futbolistas necesitamos".

La planificación, a consenso

Sistema y planificación, dos aspectos en los que ha dado algunos detalles: "Vuelvo a repetir que mi función como entrenador es poner a los mejores y buscar las alternativas para que esos jugadores puedan brillar y demostrar que son muy buenos. Mi primera idea es transmitir el sistema que ha hecho que el Sevilla se fijara en mí. Pero me importan más los valores o el cómo que los números, que están muy bien para escribirlo. Muchos venden que juegan de tres y es más de cinco. Otros tienen el sambenito de que juegan de cinco y son tres. Mi ideal es meter el mayor número de futbolistas en campo rival, porque esto es señal de dominar y de estar cerca de la portería rival y de tener más opciones de hacer gol. Pero el rival también cuenta, porque somos muy grandes, pero hay otros que también hacen bien su trabajo que no dejarán hacer lo que pensamos".

Sí ha reconocido que "hay algún perfil que no está en la plantilla, me podría adaptar, pero van a poner todo de su parte para intentar hacer un equpo más competitivo. Se buscarán esas posibles alternativas".

Y espera poder contar con N'Zonzi: "Imposible no hay nada en la vida. N'Zonzi lleva muchos años y siempre se han oído rumores. Es un magnífico futbolista y mi idea es sacarle el máximo rendimiento. Hoy es futbolista del Sevilla y deseo que pueda cumplir su contrao y es posible que pueda ampliarlo también".

El papel de la cantera

Machín quiere contar con los canteranos del Sevilla: "Aunque hayamos tenido la desgracia de que el segundo equipo haya bajado, tengo claro que hay muy buenos jugadores y nos podemos aprovechar también de ellos, hay talento, históricamente lo ha habido. Esta temporada han debutado Lara, Pozo, Carlos ha marcado un gol y lo conozco de años anteriores y entre todos queremos hacer un bloque para poder hacer un año histórico".

La españolización no es algo que lo obsesione: "La españolización está desde su cabeza visible, el entrenador. Tenemos que valorar lo que tiene el club, muchos trabajadores, muchas savia nueva de la cantera, esa ilusión también debe aportar. Y a partir de ahí veremos. Pero vamos a pensar más en la calidad y el rendimiento que en la nacionalidad. Nos puede dar un valor añadido y un plus que la gente sepa desde el primer momento a dónde viene".

Implicación máxima y honradez

Otro de los aspectos que ha prometido es su implicación y trabajo: "¿Qué puedo aportar? Honradez. Los hechos van a marcar, hable lo que hable. Lo que puede tener claro todo el sevillismo es que mi implicación es máxima, que voy a dar todo de mí. El trabajo va a estar ahí, espero que se vea reflejado. Luego un muy buen trabajo no te asegura las victorias, pero sí te asegura tener más posibilidades de conseguirlas. Es lo que puedo garantizar. Y estoy seguro de que por implicación, por trabajo y por dedicación no va a quedar".

Es un objetivo quedar por encima del Betis, le preguntan a Machín: "Mi primer objetivo es Sevilla, Sevilla, Sevilla, como dice el himno. Ganar el primer partido, el segundo, el tercero. Y eso nos va a dar garantías de no tener que fijarnos en nadie. Nosotros somos lo suficientemente importantes como para estar perdiendo energías en mirar hacia otro lado".

Ser protagonista, con o sin balón

En su ideario es fundamental ser protagonista: "Siempre he procurado tratar de ser protagonista, incluso en equipos de perfil bajo. Se puede ser protagonista de muchas formas, con balón o sin balón intentando apretar arriba, que es una de nuestras características. Pero lo que quiero es tratar de sacar rendimiento a la plantilla que tenemos. Para ello tenemos que empezar a trabajar cuanto antes, y no sólo aspectos del sistema, que van a ser importante, sino sobre todo de valores como equipo. Por eso vamos a rodearnos a aparte de gente del club, que seguro que nos va a aportar mucho, también gente que ha trabajado conmigo. Me gustaría no dejar indiferente a nadie, que todo el mundo se sienta orgulloso del esfuerzo y de la implicación de los futbolistas al final de cada partido. Si eso ocurre felicitaré a los jugadores en el vestuario y los defenderé como siempre".

Ganar, ganar y ganar partidos

Lo que más le interesaba a Joaquín era transmitirme qué es el Sevilla y yo transmitirle que me siento preparado para este reto de tanta exigencia. No me hace falta que la gente me diga cuál es la exigencia. Lo tengo muy claro. Mi objetivo será ganar desde el primer partido al último. Eso no se va a dar, pero si se ganan partidos consecutivos es más fácil alcanzar los objetivos".

También ha reconocido que ha tenido otras ofertas, pero ninguna como la del Sevilla por proyección deportiva y social. "He tenido otras tentaciones, no sólo esta temporada, pero ninguna de la altura del Sevilla. Desde la primera llamada de Joaquín me hizo ver que me quería, y no hubo ninguna duda de que tenía que venir para acá".

Sin referencias directas al Betis

Una de las preguntas más espinosas que le han hecho a Machín versaba sobre si entre sus objetivos está volver a situar al Sevilla por encima del Betis. La ha resuelto sin mencionar al equipo verdiblanco, pero con contundencia: "Mi primer objetivo es Sevilla, Sevilla, Sevilla, como dice el himno. Ganar el primer partido, el segundo, el tercero. Y eso nos va a dar garantías de no tener que fijarnos en nadie. Nosotros somos lo suficientemente importantes como para estar perdiendo energías en mirar hacia otro lado"

El himno del Centenario

Machín ha desvelado que desde este fin de semana ya ha sonado el himno del Centenario en su casa. No me hacía ninguna falta que nadie me diera ningún cd. "En el momento en que dije en mi casa que había recibido la llamada del Sevilla mis niñas ya estaban poniendo en el Youtube el himno. Lo tengo ya muy interiorizado. Cuando vinimos aquí y vimos cómo todo el campo cantaba el himno no sólo se ponía el vello de punta sin que también salía tararearlo un poco también. Estoy deseando vivirlo y disfrutarlo en el campo".

Y, lógicamente, ha hablado con el ex sevillista Bernardo, un pilar de su equipo en el Girona. "Sí que he tenido la posibilidad de intercambiar whatsapps, me ha transmitido que vengo a una gran casa, de la que guarda un buen recuerdo, y que ojalá pueda salir muy bien y pueda cumplir como mínimo estos dos años de contrato".