Obligada revolución en la línea medular

La habitual revolución estival en la plantilla sevillista tendrá un epicentro significativo en la línea medular. Por el estilo de juego del nuevo entrenador y por la casi segura salida de N'Zonzi. Muchos son los factores que invitan a la dirección deportiva del Sevilla a detenerse con esmero en un centro del campo que pasará de haberse sostenido por una o dos piezas a tener tres jugadores específicos. Porque el estilo continuista de Eduardo Berizzo con respecto al de Jorge Sampaoli tiene una fractura en la mitad del campo. Varios son los nombres que están siendo ya vinculados al Sevilla, que se ha interesado vivamente por Cardona, medio organizador colombiano, y que parece haber puesto los ojos también en Walace, medio de cierre brasileño. Además, Parejo sigue entre los candidatos.

Hay mucha tela que cortar en la confección de la nueva medular. En primer lugar, por ese giro bielsista. Sampaoli jugó muchos partidos con un futbolista específico, casi siempre N'Zonzi, aunque a éste lo acompañó ora con Iborra ora con Kranevitter cuando vio que su equipo necesitaba estar mejor pertrechado en el eje según qué partido y qué rival. Berizzo, en cambio, siempre juega con tres mediocampistas puros, tres hombres que, además, tienen la misión de seguir a su marca en un sistema defensivo mixto en el que la medular realiza la vigilancia hombre a hombre, no de forma zonal. Y esto requiere más piezas en la plantilla y de distinto perfil, con capacidad para un despliegue continuado.

40Millones de euros. La cláusula base de N'Zonzi, que ascendería cinco millones al final de agosto

Aunque no responde a este rol específico por su corte organizador, el Sevilla se ha interesado en el internacional colombiano Edwin Cardona (Medellín, 08-12-1992). A sus 24 años, está en un momento clave, pues dio el salto a México hace dos temporadas, al Monterrey, en el que se quedó sin jugar los últimos nueve partidos de la Liga Clausura y puede ir cedido al Pachuca en busca de protagonismo... si no cuaja el interés del Sevilla, del que ya hay bastante eco en Colombia. "No estoy peleado con Cardona, se lo puedes preguntar. No hay problemas con él, quiere jugar y en otro equipo puede encontrar esa posibilidad", dijo el técnico del Monterrey, Antonio Mohamed, a Televisa Deportes. El escenario es ideal para una salida, después de haber jugado este curso 26 partidos y haber marcado 5 goles con el Monterrey en total.

Se trata de un medio organizador que también actúa como interior izquierdo, tal y como jugó ante España el miércoles (2-2).

De distinto perfil, más parecido a N'Zonzi, es Walace Souza Silva (Salvador de Bahia, 04-04-1995). Medio centro de cierre, joven, de enorme proyección y despliegue en el campo pese a sus 1,90 metros, fue fichado en enero por el Hamburgo por 9,2 millones de euros. Sin embargo, por adaptación o juventud, no ha cuajado en este medio año en la fría ciudad portuaria y medios brasileños y alemanes ya sitúan al Sevilla como uno de sus posibles destinos... si no se cruza la Roma de Monchi, que también está muy interesada en él. Incluso la Lazio podría haberse metido en la puja. Habitual de la selección sub 20 brasileña, tuvo un fugaz debut en la absoluta de la mano de Dunga en la Copa América 2016. A sus 22 años, es un valor al alza que encajaría en ese medio de perfil físico-técnico alto.

En la recámara sigue la opción de Parejo. Según El Desmarque, el Valencia está dispuesto a escuchar ofertas por la necesidad de hacer caja y de deshacerse de su ficha de 2,5 millones de euros netos. El Sevilla ya lo intentó el verano pasado, cuando el jugador expresó su deseo de recalar en la capital andaluza, pero se topó con la negativa absoluta del entonces director deportivo, Suso García Pitarch. Ahora, tras su enfrentamiento con parte de la grada, hay un contexto mucho más propicio.

De trasfondo está el ruido que ya empieza a haber en torno a N'Zonzi y la Juventus. Apenas unos días después de la final de la Liga de Campeones, Tuttosport ya ha desvelado que Massimiliano Allegri ha puesto su nombre como el primero para reforzar el centro del campo. La Juve ya lo tentó el invierno pasado, cuando renovó. Entonces su salida era inviable. Ahora, todo indica que N'Zonzi aceptará la muy suculenta oferta de la Juventus, pese a que renovó con el Sevilla en enero. Su cláusula de rescisión base es de 40 millones de euros, según muchas fuentes. Y desde Italia aseguran que tal es el deseo de Allegri de contar con el medio francés que la Juventus está dispuesta a realizar un desembolso muy alto por él.

José Castro, tras su repaso de la actualidad en los medios del club, realizó la madrugada del jueves una ronda nocturna por las grandes cadenas de radio nacionales en las que incidió en varios de esos aspectos, como el pago de la cláusula de Vitolo o el cierre parcial de Gol Norte y el desigual rasero que entiende el Sevilla que hay por parte de los comités. Destacó que confirmara por primera vez en declaraciones públicas el interés del Sevilla en Nolito, tras verse con él casualmente el martes en Nervión Plaza, poco después del encuentro con Óscar Arias en una heladería. "El encuentro fue casual pero si podemos lo vamos a fichar. Ya habíamos hablado con él antes de ese helado. Veremos si hay posibilidades de jugar aquí", dijo en la Cope.