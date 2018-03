Old Trafford, un sueño muy real

La verdad es que pocos pueden negarlo. Los hay -y además están en su derecho porque no les faltaría razón desde algún punto de vista- que no negarían el fracaso de la temporada aun eliminando al Manchester United, pero el Sevilla viaja hoy a tierras británicas con una enorme ilusión por hacer historia en la Liga de Campeones, competición que cobra una dimensión especial tras prácticamente despedirse de la próxima edición de la máxima competición continental.

Le expedición nervionense vuela hoy a partir de las diez y Vincenzo Montella se lleva a veintitrés futbolistas, aunque en este apartado habría que hacer varias salvedades. Una, no se monta en el avión Jesús Navas, quien sufre una rotura en el sóleo de la pierna derecha que le impide reaparecer ante el equipo de Mourinho, pero sí lo hacen jugadores que no tendrán trascendencia en la eliminatoria. Montella desplazó, por ejemplo, a Miguel Layún, jugador que no puede jugar la Champions por no estar inscrito en Europa, y también incluyó en la expedición, aparte de Juan Soriano como tercer portero, a Pareja y Carriço.

Quitando a estos cuatro futbolistas, la lista estaría compuesta por diecinueve hombres realmente válidos, aunque en realidad el napolitano tendrá que hacer cuatro descartes al margen de Layún. A efectos contables, Montella desplaza a toda la plantilla salvo a los lesionados Jesús Navas y Corchia y Ganso, claramente marginado junto a Carole, pues, estando apto, incluso convoca a un jugador que no puede alinear como Layún antes que el brasileño.

La expedición la forman Sergio Rico, David Soria y Juan Soriano como porteros; Layún, Pareja, Kjaer, Lenglet, Mercado, Escudero, Arana y Carriço como defensas; Roque Mesa, Banega, Correa, Geis, Pizarro, Nzonzi, Nolito, Sarabia y Franco Vázquez como centrocampistas y Muriel, Sandro y Ben Yedder como delanteros.