Primer cara a cara con Montella

La primera de las medidas anunciadas por José Castro a pie de AVE en el regreso del Sevilla tras su bochornosa derrota en la final de Copa se produjo sólo horas después con la reunión que el presidente mantuvo con el entrenador, Vincenzo Montella. Durante el trayecto desde Madrid hasta Santa Justa, el máximo mandatario pidió al preparador napolitano tener un encuentro hoy lunes para analizar la situación deportiva, lo ocurrido en la final por la humillante imagen ofrecida por el equipo y sus sensaciones de cara a los decisivos encuentros que restan para obtener la clasificación para Europa.

Montella había planeado dar descanso a la plantilla y marcharse dos días a Italia, motivo por el que dicho encuentro se aceleró y se celebró por la tarde.

La preocupación en el seno del consejo de administración es muy grande y no se descarta que se produzca una destitución inminente, concretamente en la reunión de sus miembros que Castro anunció para mañana mismo. Pero antes, los gestores querían conocer de primera mano las explicaciones del técnico sobre su gestión de la plantilla y su plan para lo que resta de temporada. Digamos, que hiciera un informe detallado sobre el estado del equipo.

Montella acudió al estadio y mantuvo un encuentro con el consejo ejecutivo. Al mismo asistieron, aparte del entrenador y el presidente, Gabriel Ramos, vicepresidente, y José María Cruz, director general. También, acompañando a Montella, estuvo uno de sus ayudantes, Enzo Maresca, una figura que entró en el proyecto como enlace entre el nuevo cuerpo técnico y el club por su pasado sevillista.

En el Sevilla no ha gustado la evolución del equipo en los últimos partidos oficiales, precisamente en la fase más decisiva de la temporada. El Sevilla no gana un partido desde la victoria que desató la euforia en Old Trafford ante el Manchester United, con una derrota y un empate ante el Bayern Múnich en los cuartos de la Champions, dos derrotas y tres empates en la Liga, ante Leganés (2-1) y Celta (4-0) las primeras y frente a Barcelona (2-2), Villarreal (2-2) y Deportivo (2-0). El 5-0 ante el Barça en la final supone el séptimo encuentro consecutivo sin obtener un triunfo, una racha que le ha hecho decir adiós a dos competiciones y perder la última plaza que da derecho a disputar la Europa League.

Aunque ya se han disparado los rumores sobre posibles sustitutos (siempre es recurrente el nombre de Joaquín Caparrós), de momento no hay nada seguro. Sólo algunas propuestas sotto voce que serían valoradas en la reunión del consejo.