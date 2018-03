Los futbolistas del Sevilla, que celebraron con la afición el pase a los cuartos de final, se mostraron muy felices por haber hecho historia en Inglaterra eliminando al Manchester United, con un futbolista que tuvo un papel sensacional, Ben Yedder. "Estamos muy contentos. Es un estadio muy grande y un rival como el Manchester, que tiene experiencia en Champions y un gran entrenador como Mourinho. Era un partido táctico y muy especial para nosotros, y al final hice goles. Siempre creí en mí y en el equipo. Demostramos que podemos enfrentarnos ante cualquier gran equipo, como es el Sevilla", manifestó el galo.

El atacante del cuadro de nervionense vivió una noche inolvidable. "Es un partido que no lo vamos a olvidar. El más feliz de mi vida. Tengo muchos sentimientos positivos, estoy muy contento. Es un campo mágico, especial y una afición importante en Europa. Hemos entrado en la historia por muchos años. Era una oportunidad enorme y la satisfacción es increíble. Como profesional sí es el mejor día", añadió el atacante sevillista, que fue claro a la hora de hablar de su suplencia: "No hay nada de polémica con Muriel. Es la competencia. Al final yo tengo mucha paciencia y creo en el trabajo, trabajo y trabajo. El entrenador me dio su confianza y aproveché mi oportunidad. Todos estamos muy contentos".

Otro jugador clave en el Sevilla fue N'Zonzi, satisfecho en zona mixta: "Estamos muy contentos de ganar aquí. En un campo mítico ante un muy buen equipo. Nosotros lo dimos todo. Fue nuestro día". "Ben Yedder merecía una noche así. Es un goleador, es capaz de marcar siempre. Estamos contentos por él y por el equipo. La clave fue estar muy fuertes y juntos en defensa, porque con los jugadores que tiene el rival sabíamos que teníamos que estar así", añadió el centrocampista al ser cuestionado por el gran papel de su compatriota.

Por último, Escudero también se mostró muy contento por lo conseguido: "Ahora tenemos que disfrutar del momento que hemos vivido en este campo. No sé quién nos tocará, ahora cualquier rival es difícil. Todos han hecho méritos. Van ser partidos muy bonitos".