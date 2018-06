¿Casi 100 millones en ventas?

Todos los veranos una parte del mercado se alegra gracias a jugadores del Sevilla y eso le coloca en cada planificación en una situación importante por la liquidez con la que se encuentra. Es cierto que esto no ha hecho más que comenzar, pero ya se adivinan movimientos y, como siempre, el vestuario del Sánchez-Pizjuán se encuentra con las puertas abiertas.

Es evidente que el futuro de Clement Lenglet está lejos de Nervión. Concretamente, a mil kilómetros, los que separan Sevilla de Barcelona. El jugador no ha dado aún su última palabra, pero los rumores son cada vez más contundentes y en la tercera planta del estadio sevillista tienen cada vez más claro que en cuanto llegue el mes de julio abandonará la disciplina blanca a cambio de los 35 millones de euros que figuran en la cláusula de penalización por rescisión unilateral que figura en su contrato. A ese dinero, además, si -como es normal en estos casos- hay acuerdo entre los clubes para no generar los impuestos con el pago de la cláusula, se le puede añadir algún plus más, como por ejemplo que el Barcelona suba a 38 millones para que el Sevilla ingrese íntegros los 35 millones y no deba descontar nada por el pago obligado al Nancy correspondiente a los derechos de formación.

El caso es que el Sevilla, como todos los veranos, va a tener liquidez para poder ir al mercado, pero este año pueden rodearse las cosas para que esa cifra sea mayor. De momento, el regreso de Guido Pizarro al Tigres de México ha hecho que la entidad andaluza recupere casi toda la inversión realizada, puesto que ya puede decirse que (si bien el acuerdo alcanzado con la nueva directiva azteca son tres pagos) hay en la cuenta para la próxima campaña 8,4 millones de euros a favor. Si se suman a los 38 de Lenglet serían ya 46,4.

"Feliz de volver a casa... con un un miembro más de la familia Tigre. Mañana nos volvemos a ver", escribía ayer el centrocampista argentino en las redes sociales adjuntando una foto con su hijo recién nacido en brazos vestido con la camiseta de su nuevo equipo.

No se puede negar que el Sevilla ha tenido suerte en este asunto. Pizarro es un ídolo en el club mexicano y, aunque su rendimiento no ha sido el esperado, la verdad es que ha jugado 40 partidos en total y rara vez una inversión como la realizada por este futbolista (8,7 millones) se recupera casi al completo como ha hecho el Sevilla.

Pero, como ha quedado dicho, esto no ha hecho más que empezar, el Mundial está a la vuelta de la esquina y el mercado puede depararle todavía al Sevilla muchas sorpresas. De entrada, un jugador que lleva bastante tiempo siendo objeto de rumores es N'Zonzi. El francés ha amagado varias veces con marcharse y sólo lo ha impedido el que no haya llegado una oferta en firme y convincente para su salida. Él y su padre quieren cambiar de aires, les seduce la Premier League y a poco que cualquier club británico apriete de verdad el Sevilla tendrá que decirle adiós a un extraordinario futbolista, quien, por otra parte, sabe que está en el momento clave de su carrera para dar el paso. El hecho de no jugar Champions es un hándicap para el Sevilla a la hora de poder retener a jugadores, aunque su precio de salida son, mínimo, 40 millones.

En Inglaterra también tiene cartel Sergio Rico y el Sevilla vería con buenos ojos una venta que, sumadas a las anteriores o con alguna que otra de menos envergadura, acercaría la hipotética franja de ventas a los 100 millones.