Una nueva columna vertebral a la vista

El Sevilla anda enfrascado en la prometida reestructuración de toda su área de fútbol, la concerniente al primer y segundo equipo en el organigrama del club. Se trata de una gestión complicada en la que el comité ejecutivo, con José Castro a la cabeza, debe dar con varias teclas, empezando por la organización de la dirección deportiva y continuando con los nombramientos de los entrenadores del Sevilla y el Sevilla Atlético. En definitiva, el presidente sevillista, junto con Gabriel Ramos y José María Cruz principalmente, y también con el consejo directo de Joaquín Caparrós, debe darle forma a la cúspide de la pirámide del departamento más importante del club. Luego llegará la reconstrucción de la plantilla, que el club deberá reforzar en todas sus líneas.

Tras los últimos y recientes contactos con Antonio Cordón para que se haga con la dirección deportiva, aún no hay respuesta. El gestor técnico pacense sigue meditando la oferta sevillista. Y, claro, eso paraliza todo lo demás. Aun así, ya hay movimientos en torno a la plantilla, con algunos nombres propios que sobresalen: la continuidad de Roque Mesa y la probable salida de Lenglet vía cláusula de rescisión al Barceona.

El caso del central francés acentúa la realidad de que el Sevilla debe renovar prácticamente toda su columna vertebral, en todas sus líneas. Por ejemplo, los ocupantes de la portería han tenido un año aciago con tres fases distintas. Berizzo repartió la responsabilidad, no les dio continuidad (ni confianza) a Sergio Rico ni a David Soria; Montella optó de partida por el primero pero se decantó por el segundo después de percibir cierta desconfianza del sevillano en pleno debate entre la afición sobre su valía; y Caparrós no quiso cambiar la portería en el sprint final y dejó a David Soria, que es uno de los tres jugadores que cumplen contrato en 2019. Lo lógico, ante este vaivén con escaso resultado real, es que el club acuda al mercado por un guardameta contrastado y también lo comprensible es que ni Sergio Rico ni David Soria acepten un rol secundario y salgan.

El Sevilla se verá obligado a darles salida a jugadores a bajo coste. La mayoría cumplen contrato en 2021: Sergio Rico, Jesús Navas, Corchia, Lenglet, Kjaer, Escudero, Pizarro, Franco Vázquez, Ganso, Correa y Ben Yedder. En 2020 cumplen Carriço, N'Zonzi, Banega, Nolito y Sarabia. Y en 2022, Muriel y Arana.

En la defensa es quizá donde haya más necesidad de movimientos, dado que arrastra un décifit desde hace un año. Las lesiones acentuaron la cuesta abajo de dos figuras de la vieja guardia. Carriço y Pareja dejaron huérfano de líderes al equipo por esas continuas lesiones. El primero fue renovado y cumple contrato en 2020 y el segundo, como David Soria, está ante su última temporada. Además, Lenglet está en la inevitable rampa de salida. Pese a que el Barcelona será reticente a pagar los 35 millones de su cláusula, todo indica que será la vía que le abra la salida hacia el Camp Nou. Harán falta al menos dos centrales, si no tres, para sumarlos a Mercado y Kjaer. En los laterales, Corchia está por descubrir; Jesús Navas ha sido uno de los fichajes que más ha respondido, pero de lateral, importante matiz; Escudero es un valor que crecerá si no es sobreexplotado; y Arana está por calar. A Layún lo avala su polivalencia.

La medular es la línea que puede presentar más continuidad dependiendo de lo que suceda con N'Zonzi. Caparrós encauzó su relación con la plantilla y le ha sacado rendimiento en el sprint final. Otra cosa es que el jugador siga pensando en un regreso a Inglaterra. Banega, otro de los fichajes que sí ha respondido -curioso que haya sido un regreso, como Jesús Navas-, es un pilar indiscutible y Roque Mesa aportará posesión, salida y situación táctica. Pizarro, en cambio, ha tenido un rendimiento de más a menos.

En la línea de mediapuntas hay de todo. Futbolistas como Nolito en plena cuesta abajo; otros como Correa, que no termina de arrancar y tiene mercado; Franco Vázquez, que puede aportar o no según el estilo de juego; Sarabia, muy válido si, como Escudero, no es sobreexplotado... El Sevilla necesita extremos de verdad, y con gol, eso parece obvio. Y en cuanto a la delantera, pues tampoco se descubre América si se afirma que haría falta un delantero de referencia que aporte goles además de juego. Muriel, mal utilizado por Berizzo y mal acompañado por Montella, ha dado más juego que goles. Ben Yedder ha demostrado que sí aporta si está bien acompañado y como revulsivo. Y Sandro apenas jugó de 9...