Cordón no se descarta y Roque Mesa se acerca

El Sevilla ya está dando pasos firmes para la construcción del nuevo proyecto deportivo con el que se empieza desde cero. Y lo primero es lo primero. Acertar en la figura del director deportivo es clave y ahí no quiere dar pasos en falso el comité ejecutivo que encabeza el presidente, José Castro. En este sentido, pese a las dificultades de la operación por el alto coste económico que supondría llevarla a cabo, el preferido sigue siendo Antonio Cordón. El Sevilla ya ha tanteado a su círculo cercano y, aunque se ha retirado a meditar, las altas pretensiones del ex técnico de Villarreal y Mónaco por su elevado caché enrolado en un grupo inversor chino no asustan del todo a los dirigentes del Sevilla.

Pero, como el tiempo apremia, el club no puede detenerse mucho en este tema y otras opciones también se estudian de forma minuciosa, pero con la idea de no demorarse mucho porque el siguiente paso debe ser la elección del entrenador. En definitiva, las principales patas del proyecto.

Mientras, el club tiene estructuras como para seguir funcionando mientras llega el elegido. De esta forma, la llegada de Caparrós ha servido para activar a determinados jugadores como Roque Mesa, que llegó como refuerzo de invierno y apenas tuvo opciones con Montella. En este sentido, el Sevilla ha decidido quedarse con el jugador en propiedad y por eso está hablando con el Swansea sobre posibles fórmulas de pago para hacer frente a la opción de compra que fue incluida en su contrato de cesión. Aunque la operación está cerca de cerrarse, aún no puede decirse que esté rematada. El Sevilla, que ofreció a Las Palmas hace dos años 10 millones de euros, accederá ahora al jugador a cambio de 8 millones, con unos 2 más en variables.