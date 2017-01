Con el orgullo intacto y el coraje del empate

Los dos refuerzos de invierno del Sevilla tuvieron ocasión de debutar con su nueva camiseta. Lo hicieron a un buen nivel, levantando altas expectativas, y tras el partido ante el Real Madrid analizaron lo vivido. Como el capitán Iborra, tenían el orgullo intacto, pero su gesto se torció por no haber, al menos, ganado tras merecer más.

"Fue un buen partido, pero tres a tres es un resultado regular, fue posible ganar. Estoy feliz por el debut, pero no totalmente", dijo en un incipiente español Lenglet. El joven central dejó una gratísima impresión: "Estoy muy orgulloso de haber jugado, ante un gran equipo, en el estadio Sánchez-Pizjuán, estoy con estrellas en los ojos, pero con concentración. Hablé mucho con los compañeros para hacer un partido correcto. Ha sido un partido muy completo contra un equipo muy difícil, el campeón de Europa, y esto está bien para el domingo. Ganar contra el Madrid sería una suerte para todos. Es importante jugar muy bien para intentar ganar el partido", dijo el francés.

Igual de esperanzado se mostró Jovetic, autor del 2-1 con un buen remate sobre la marcha. "Estoy feliz por mi primer partido y mi primer gol. Tuvimos muchas ocasiones y siento no haber ganado. Tenemos que preparar el partido del domingo". El montenegrino habló de sus sensaciones en su nuevo hogar: "Vi el estadio en mi presentación y me gustó, y esta noche con la afición ha sido espectacular. Estoy feliz. Quiero agradecerles a ellos y a mis compañeros, que me ayudaron mucho. Estoy orgulloso del equipo. No fue fácil después del 3-0. Lo siento sólo porque no ganamos. Ahora, a mirar el domingo, vamos a hacer todo para ganar".

Iborra también envió un mensaje de orgullo: "Hemos empujado, lo hemos dado todo después del partido de allí. Lo hemos dejado todo en el campo y la gente se va contenta, que era nuestro objetivo. Nos han empatado en el último minuto y lo bueno de esto es que dentro de tres días tenemos la revancha".

El capitán destacó los valores del Sevilla: "Este equipo tiene ambición y coraje. Algunos pensarían que lo fácil habría sido tomarse el partido como un trámite, pero este equipo es luchador, es ganador, cree hasta el final". "El partido del domingo será diferente, hay que competir y salir a por los tres puntos. Ellos saben que es un campo difícil, que la gente aprieta mucho, y vendrán a por todas", añadió.