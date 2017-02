La plantilla y los capitanes defienden el "espíritu Biri"

No es la primera vez que el sevillismo se une cuando se ve acosado por cuestiones extradeportivas. Ya fue ejemplar su reacción en agosto de 1995, cuando la LFP sancionó al club con el descenso administrativo a Segunda División B por el retraso en el pago del aval para la inscripción en la Liga, con varias movilizaciones, algunas con más de 30.000 personas en plena canícula agosteña. Y de nuevo ahora se está movilizando la afición ante la prohibición en el estadio de la iconografía Biris o Biris Norte. Y la plantilla no le va a la zaga. Los jugadores han emitido un comunicado apelando al "espíritu Biri". Y los capitanes Iborra y Pareja, a título personal, también se han posicionado con este llamamiento a la unión y con esta apología de lo Biri.

El comunicado emitido esta tarde por la plantilla sevillista dice así: "Los jugadores que formamos la plantilla del Sevilla F.C. queremos expresar en estos momentos nuestro apoyo total al club y a todos los que conforman el sevillismo. Nuestra hinchada es sin duda uno de los grandes pilares en los que se basan los éxitos conseguidos por el club. Todos los que conocemos por dentro el Sevilla F.C. sabemos que el espíritu Biri se centra en el amor a unos colores y en el máximo aliento a su equipo y no está relacionado con la violencia. Los violentos no tienen cabida en el mundo del fútbol y queremos igualmente dejar claro nuestro rechazo frontal a todo tipo de violencia, verbal o física con la excusa del fútbol, pero éste no se entiende sin la pasión ni la animación. Queremos y necesitamos sentir el calor de los nuestros. Los objetivos se cumplen sólo si todos estamos unidos, remando en la misma dirección".

El comunicado remata con un significativo "¡Viva el Sevilla F.C!". En paralelo, Iborra escribió un texto en sus cuentas de redes sociales apelando a la unión del sevillismo en estos momentos. "Que quede claro que sólo queremos el bien del sevillismo, que no queremos enfrentamientos entre nosotros cuando más unidos debemos estar, que todo esto no nos beneficia. Cada uno desde nuestra responsabilidad tenemos que aportar por un bien común, el Sevilla F.C. Deseamos sentir el calor de nuestra afición, el ambiente mágico que a todos nos gusta y del que nos sentimos tan orgullosos. Sólo por ti, Sevilla F.C.", reza la nota del primer capitán.

El segundo capitán, Nico Pareja, también ha realizado un efusivo llamamiento en este mismo sentido, incluso pidiendo respeto para la afición y el club y apelando claramente a ese espíritu Biri. "Rechazamos todo tipo de violencia, pero pedimos respeto para nuestra afición y para nuestro club! Nuestra fuerza es la unión y todos los sevillistas somos Biris y debemos estar más unidos que nunca! Queremos un fútbol sin violencia pero con el aliento de nuestro jugador número 12! Por más que crea que hay sanciones que no me parecen justas mi corazón me dice que necesitamos de todo el sevillismo porque estamos en una temporada ilusionante en la que necesitamos de todos ustedes para seguir luchando por hacer algo grande!".

Por su parte, los aficionados preparan diferentes actos reivindicativos y, por ejemplo, se han editado más de 40.000 pegatinas como las 13.500 que ya se repartieron en el anterior partido en casa, con el lema "yo soy biri" sobre la bandera y el escudo del Sevilla.