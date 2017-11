Barcelona tiene tres contrincantes menos para acoger la sede de la EMA

Dublín, Malta y Zagreb han retirado sus candidaturas para acoger la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) a la que aspira Barcelona y cuya reubicación decidirá la Unión Europa a Veintisiete en la tarde de este lunes en una votación secreta.

"Tras amplias discusiones con la Agencia Europa del Medicamento y otras autoridades nacionales competentes en la Unión Europea, Malta retirará su candidatura a acoger la agencia", anunció el Gobierno maltés en un breve comunicado el pasado viernes.

Desde entonces, otras dos ciudades, Dublín y Zagreb, se han apartado de la carrera, según fuentes europeas.

Así, el Consejo de Asuntos Generales de la UE en el que se decidirá la nueva ubicación de la agencia -tras su salida de Reino Unido por el Brexit en marzo de 2019 a más tardar- tendrá que votar entre 16 candidatas.

Las papeletas presentarán a las candidatas por orden protocolario: Ámsterdam, Atenas, Barcelona, Bonn, Bratislava, Bruselas, Bucarest, Copenhague, Helsinki, Lille, Milán, Oporto, Sofía, Estocolmo, Viena y Varsovia.

En el caso de Barcelona, cuya evaluación técnica a manos de la Comisión Europea la colocó entre las mejores ofertas, la crisis política en Cataluña y la incertidumbre ha lastrado sus opciones.

La candidatura de la Ciudad Condal contó de partida con el apoyo inequívoco tanto del Gobierno de Mariano Rajoy como de la Generalitat y del Ayuntamiento de la ciudad, pero las tensiones han debilitado este frente.

El desafío independentista "preocupa" en la Unión Europea, como reconocen fuentes europeas de todo signo, aunque oficialmente no se haya expresado así en los debates sobre la EMA. La inseguridad sobre el futuro de la Comunidad Autónoma es el "elefante en la habitación", como lo definió un alto funcionario europeo al inicio de la crisis.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha garantizado que la ciudad está lista para acoger la EMA, cuya nueva sede se decide este lunes en la UE.

"El mayor potencial científico, el mejor ecosistema de investigación y salud, la ciudad con mejor calidad de vida", ha dicho Colau sobre Barcelona en un apunte en Twitter.

The greatest scientific potential, the best health and research ecosystem, the city with the highest quality of life: Barcelona is ready to welcome the EMA!#BCN4EMA