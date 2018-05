La partida de Elena Marqués con la escritura

El sello editorial Arma Poética ha publicado un nuevo libro de la escritora Elena Marqués, que presentará mañana domingo a las 20:00 en el espacio de la Red Municipal de Bibliotecas (46) de la Feria del Libro, clausurando el evento. El juego de la invención es el título de esta cuarta novela de la prolifera escritora que constituye una obra bastante "ambiciosa, poliédrica y que parece tener vida propia", señala en el prólogo el escritor José Luis Ordóñez.

Esta novela se trata de la segunda novela publicada por Arma Poética Editorial de Marqués, tras el éxito de Año Sabático. "Sentía la necesidad de revolver un poco en el tema de la creación en sí, la dificultad que conlleva, el precio de la fama, el reto de la originalidad. Y, por supuesto, el eterno asunto de la construcción personal, aunque esta consista más bien en una destrucción o en un naufragio", comenta la autora.

La trama es la de alguien, llamado Yago Creuet, que indaga sobre quién es, posiblemente en el sitio equivocado. No está contento con lo que se ha creído de él hasta ahora e intenta remediarlo. Trata también de la búsqueda de la felicidad, una palabra que aparece casi al principio, junto a otras más gruesas pero menos importantes, aunque hoy se les conceda un lugar de privilegio.

El escritor Daniel Ruiz, premio Tusquest 2006, afirma que el lector está ante "una crónica intimista y sensible sobre las implicaciones de la degradación moral en la búsqueda del éxito. También una reflexión sobre las miserias del decadente mundo editorial y sus entornos".

Marqués indaga sobre la personalidad de los protagonistas que crea hasta poner en pie un artefacto novelesco que hace de su lectura un juego. Ante este artificio, la autora revela: "No hay que olvidar la faceta lúdica de la literatura. Crear existencias que momentáneamente nos pertenecen; arrebatárselas a otros sin cometer ningún delito; experimentar con el lenguaje y las situaciones; dejar traslucir, a veces, inquietudes inconfesables, vivencias que se quieren olvidar o todo lo contrario, dejarlas para siempre por escrito para que no desaparezcan. Todo eso es lo que a mí me impulsa a escribir".

Elena Marqués Núñez nació en 1968 en Sevilla, donde estudió Filología Hispánica (1986-1991), y ejerce de correctora de textos. En su haber tiene más de veinte premios literarios en cualquier genero, resultando finalista del Premio Lara de Novela en 2016.

Además de este libro, mañana domingo el ex Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo firma ejemplares en la caseta número 13 de la Feria del Libro a las 19:00, de su A ras del suelo.