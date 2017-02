La leyenda de los guardianes

FICHA Localidad: Alcalá de Guadaíra

Letra: José Manuel Utrera López

Música: Francisco Javier Ramírez Aguilar

Dirección: Juan Miguel Macías Viciana

El tipo. Dragones defensores del Carnaval. Las coplas. Guardianes de la fiesta. Escupen fuego por sus bocas para proteger los pasodobles viejos y para luchar contra los que critican. La llama del Carnaval. Una nueva idea metacarnavalera -ya van unas pocas en el presente Concurso- con la que es muy complicado destacar por la alta competencia. Aun así, ni el grupo -poco conjuntado- ni el repertorio -que no es capaz de salir de las claves que no paran de repetirse- dan de sí. Con una música un tanto monótona, en el primer pasodoble el autor narra su historia de cuando se tuvo que ir de Cádiz en el año 2000 a trabajar a Alcalá de Guadaíra, lo que echa de menos la ciudad y su vuelta a casa con su comparsa. No nos encienden con la segunda letra dedicada al Día de la Mujer Trabajadora. Una denuncia de la desigualdad en una conversación con su hija que al final se reduce a que "una mujer es tu madre". Cortita tanda de cuplés, en la que le dicen a Jordi Cruz de MasterChef que con ellas verá las estrellas y los michelines, y los niños las confunden con un Pokémon. Se quedan sin fuego en un popurrí metacarnavalero. No ponemos la mano en el fuego.