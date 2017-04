El Ayuntamiento aplica la jornada laboral de 35 horas semanales

Aunque el Gobierno central está recurriendo estas decisiones conforme se han ido aprobado oficialmente -como ha pasado con la Junta de Andalucía-, el alcalde de Bollullos de la Mitación asegura que no se ha recibido formalmente ningún requerimiento. Si bien, admitió que la medida se ha aplicado tras una reunión de la comisión paritaria entre representantes sindicales de funcionarios y laborales y del equipo de gobierno, pero no se ha recogido en ningún documento oficial, como resolución de la Alcaldía, acuerdo de la junta de gobierno o del Pleno. Recientemente y según han confirmado desde otros municipios, la Subdelegación del Gobierno se ha dirigido a los secretarios de los ayuntamientos, para que les certifiquen cuál es la jornada laboral en vigor en cada caso.

La creación de la guardería municipal vuelve al Pleno

El gobierno local de Bollullos volverá a llevar a Pleno de este viernes la propuesta para crear el servicio de guardería municipal, un trámite necesario para poner en funcionamiento el edificio que, con este fin, lleva construido tres años, pero que no se ha podido abrir porque el PP y la edil no adscrita votaron en contra. A pesar de que fue el anterior gobierno del PP el que tramitó el proyecto y solicitó en 2014 una subvención de 300.000 euros, después consideró que su puesta en marcha no era necesaria y que podría perjudicar a otras cinco guarderías privadas pero con plazas concertadas que ya funcionan en el municipio. Solicitaron que se estudiaran otros usos. Ello obligó al Ayuntamiento a renunciar al concierto de las 41 plazas, ya aprobado. Pero la Delegación de Educación advirtió que si el edificio no se usaba para el fin previsto, se tendría que iniciar un expediente de reintegro, en el que además de los 300.000 euros, el Ayuntamiento tendría que hacer frente al pago de intereses. El alcalde confía en la responsabilidad de la oposición y en que se apruebe esta vez la creación del servicio. Ya se ha solicitado, de nuevo, el concierto de plazas, con la intención de que la guardería pueda funcionar el próximo curso. La gestión se hará con la concesión administrativa a una empresa. Las actuales normas de estabilidad presupuestaria no dejan otra opción, recordó.