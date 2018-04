Una segunda edil del PP deja el grupo y pasa a ser no adscrita

En el escrito en redes sociales en el que Cristina Cruz da cuenta de su paso al grupo de no adscritos, destaca el trabajo "sin fallar" que ha realizado durante años para el partido y pone el acento en el equipo cohesionado que fueron: "Más pronto que tarde van a echar de menos esa manada que formábamos, dice, y apunta también a que "nos hicieron ir a una guerra de banderas" y "no queríamos izar ninguna". José Manuel de la Villa, quien pese al enfrentamiento con Lola Rodríguez sigue en el grupo popular, respondió a su comentario alabando su calidad humana y capacidad de trabajo, frente a "la llamada lideresa".

La ruptura en seno del grupo del PP es conocida y se evidencia de nuevo con la pérdida de un acta más. A pesar de que en 2011 y 2015 el PP fue la fuerza más votada en Palomares, en las dos ocasiones ha perdido la Alcaldía en mociones de censura, la última después de que la ex alcaldesa, Lola Rodríguez, gobernara durante meses con el apoyo de sólo un edil más, David López. La división tiene su origen en el último congreso provincial del partido. A Alejandro Romero y José Manuel de la Villa les cesó de sus delegaciones, mientras que Cristina Cruz renunció a las suyas de Sanidad y Servicios Sociales. En estas circunstancias, Rodríguez ha sido confirmada por la dirección del PP de Virginia Pérez, que la ha respaldado en todo momento, como candidata a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2019.

La edil Cristina Cruz , una de los cinco representantes que el PP sacó en el Ayuntamiento de Palomares del Río en las últimas elecciones, formalizó el jueves una solicitud para dejar el grupo popular y mantener su acta como edil no adscrita. Cruz sigue así los pasos del que también fuera edil popular Alejandro Romero, su marido, que dejó la formación en octubre y luego anunció su adhesión a Contigo Somos Democracia (CSD), formación que esta creando agrupaciones en municipios de Sevilla con ex ediles populares y de C's. En cuentas de redes sociales de ese partido, ya se ha dado la bienvenida a Cruz como nueva integrante.

Polémicas palabras en el Pleno

La decisión de Cristina Cruz de pasar a ser edil no adscrita en el Pleno, situación en la que ya está Alejandro Romero, su marido, se conoce poco después de que éste protagonizara una polémica en una sesión plenaria, en la que se debatió la rotulación del bulevar del municipio que hay en la prolongación de la calle Isla como el de las Treces Rosas. El edil cuestionó el reconocimiento a estas jóvenes, fusiladas en Madrid en agosto de 1939, recogiendo el texto de un blog, cuyo nombre y autor no pudo precisar durante la sesión, pero en el que se califica al grupo de mujeres como "terroristas". También aseguró que la "izquierda radical" había montado una "fábula" con ellas. La rotulación de la calle y un parque que existe en la zona, se aprobó finalmente con los votos del PSOE, Vecinos por Palomares, IU y el edil del PA. El PP y el no adscrito se abstuvieron.