Aguilar lamenta que no se aclare la muerte del inmigrante en Archidona

La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, lamentó ayer que se haya procedido a la devolución a sus países de origen a inmigrantes que podrían haber "hablado sobre las circunstancias" en las que se produjo la muerte de un hombre en la cárcel de Archidona (Málaga). Aguilar se expresó de esta manera ante los periodistas en Almería, donde recordó que se habla de una cárcel y que por lo tanto "era un lugar en el que no tenían que estar las personas que habían llegado desde distintos puntos del mundo a Andalucía, fundamentalmente de Argelia".

"No era un lugar para personas que llegan a través de las pateras donde las mafias operan y se enriquecen con ellos", insistió la consejera, quien apuntó que estos inmigrantes "arriesgan sus vidas para atravesar un mar porque casi no tienen derecho a vivir allí donde nacen". Aguilar apuntó que por ello se solicitó al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que diese explicaciones y que "no fuesen devueltas aquellas personas que pudieran dar algún dato sobre el migrante que había fallecido. Parece ser que se había suicidado, aunque había personas que podían dar datos y por eso pedimos que no se hiciera la devolución", insistió la titular de Justicia e Interior.

Aguilar detalló que "prácticamente la cárcel de Archidona se queda vacía ya, y por lo tanto quizá algunas personas que pudieran haber hablado sobre las circunstancias en las que había ocurrido, ya no lo puedan hacer, cosa que lamentamos". La consejera agregó que lo que la Junta pide ahora es que esta cárcel se "abra cuanto antes como centro penitenciario que para eso se construyó" y que Zoido dé cuenta de todas las actuaciones que se han llevado a cabo. "Es una lección para el ministro de Interior para que no vuelva a repetir errores de estas características y para que de una vez por todas el Gobierno del PP ponga una mirada distinta y diferente al tema de la inmigración", añadió Aguilar.