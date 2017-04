La Audiencia exculpa al ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas y a otros dos ex altos cargos en la "pieza política" de los ERE

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha exculpado de la denominada "pieza politica" de los ERE al ex director general de la agencia IDEA Antonio Valverde, al ex director de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, y al ex viceconsejero de Empleo de la Junta Justo Mañas, al estimar los recursos presentados por estos tres ex altos cargos contra el auto del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que los procesó junto a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Con la exculpación de estos tres ex altos cargos, la causa del denominado "procedimiento específico" de los ERE se dirige contra 22 acusados, dado que recientemente la Audiencia también exculpó al ex viceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez Martín.

Justo Mañas fue viceconsejero de Empleo entre el 1 de abril de 2010 y el 10 de mayo de 2012, además de miembro del consejo rector de la agencia Idea, y coincidió en el cargo con el entonces consejero Manuel Recio, cuya causa fue archivada, por lo que la defensa de Mañas, que ejerce el letrado Miguel Cuéllar, consideró "contradictorio" que se acordara el sobreseimiento provisional con respecto al máximo responsable de la Consejería de Empleo y se mantenga sobre el "segundo de a bordo" de la misma.

Dice la Audiencia que la diferencia que estableció el juez de refuerzo Álvaro Martín entre el consejero y el viceconsejero no es otra que Justo Mañas "tuvo conocimiento" de que en la Dirección General de Trabajo se seguían concediendo ayudas sociolaborales y a empresas en crisis con vulneración de la legislación en materia de subvenciones y a pesar de ese conocimiento permitir que en Idea se continuara "actuando de modo torticero, mientras que no se predica tal conocimiento en el señor Recio".

El tribunal añade que aunque Mañas participó en varias sesiones del consejo rector de Idea, en "ninguno de los acuerdos adoptados en esas sesiones han sido abonados por la Dirección General de Trabajo como ayudas socioalborales y a empresas en crisis", por lo que "no se puede predicar que el apelante participara de modo alguno en la aprobación de acuerdos que supusieran la concesión de las mencionadas ayudas".

Los magistrados reconocen que durante su mandato se concedieron ayudas a los astilleros de Sevilla y de Huelva, pero sobre esta última señala que lo relevante era que la misma se efectuó "conforme a la tramitación para las subvenciones extraordinarias", un criterio que ha sido corroborado por la Intervención General de la Junta de Andalucía.