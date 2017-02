La Audiencia de Sevilla confirma el procesamiento de Chaves y Griñán y de otros cinco ex altos cargos

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha confirmado el procesamiento de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de otros cinco ex altos cargos –Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Gaspar Zarrías- en la causa del denominado “procedimiento específico” de los ERE fradulentos, al desestimar los recursos presentados por sus respectivas defensas contra el auto en el que el juez decidió continuar la causa contra 26 ex altos cargos.

La Audiencia ha dictado siete autos, uno para cada acusado, en los que confirma íntegramente el auto dictado por el juez de refuerzo Álvaro Martín, el 31 de mayo de 2016, en los que acordó procesar a los ex presidentes y a otros 21 ex altos cargos.

En ese auto, ahora confirmado por la Audiencia, el instructor consideró que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación, en concurso medial con un delito de malversación, si bien no imputó este segundo delito al ex presidente Manuel Chaves, ni a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez ni al ex consejero Gaspar Zarrías.

El instructor consideró que había indicios de prevaricación porque se ha vulnerado “de modo palmario”, criterios como el de “servicio prioritario a los intereses generales, el sometimiento pleno a la ley y al derecho y la absoluta objetividad en el cumplimiento de sus fines”. Añadía el magistrado que basta con atender a los mecanismos utilizados para proveer de fondos públicos al procedimiento específico, “la forma de gastar estos fondos, la ausencia de criterio para la fijación de los beneficiarios, de las cuantías concedidas y del control del destino, para concluir que se postergó el servicio de los intereses generales en favor de los terceros, que ello se hizo con total oposición a la ley y al derecho y con una total falta de objetividad”.