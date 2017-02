Bolaños eleva a la Audiencia la pieza de los ERE en la que están acusados Chaves y Griñán

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha elevado este jueves a la Audiencia de Sevilla el sumario del denominado “procedimiento específico” en el que están acusados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargo de la Administración andaluza.

La propia magistrada ha explicado a un grupo de periodistas que la causa ha sido enviada en formato digital, en concreto, en 11 CD, que ocupan 38 tomos que tienen 14.276 folios en total, así como siete anexos documentales con otros miles de folios.

Bolaños ha destacado las ventajas que supone además haber realizado un “índice escaneado en OCR”, que tiene 57 folios, lo que facilita la búsqueda de declaraciones por el nombre del investigado o la fecha de la declaración. “Hay que evitar la imagen del carrito en el que se llevan miles de folios”, ha precisado la instructora, que ha abogado por “tender hacia el papel cero y utilizar las nuevas tecnologías” en la Justicia, aunque Bolaños es consciente de que siempre suele “haber una resistencia a los cambios”.

La magistrada ha añadido que tal y como se ha enviado esta pieza del “procedimiento específico” de los ERE es como deben mandarse los sumarios a la Audiencia, si bien además del envío en formato digital también se remitirá una copia completa en papel.

Preguntada sobre si el juicio a los ex presidentes y a los otros 24 ex altos cargos puede celebrarse este mismo año, la juez ha mostrado su confianza en que así será puesto que la idea es “desdoblar la Sala”, es decir, que se incorpore un magistrado más para poder dividir en dos la Sección a la que le corresponda, aunque todavía queda por determinar si el juicio puede celebrarse en la sede de la Audiencia de Sevilla o no hay espacio para ello.

Bolaños no ha querido pronunciarse sobre el hecho de que la Audiencia vaya a celebrar, esta misma mañana, un nuevo sorteo para elegir qué tribunal enjuiciará esta primera pieza de los ERE que llega a juicio más de seis años después de que se iniciara la instrucción. “Me parece bien lo que hagan mis compañeros de la Audiencia”, se ha limitado a decir Bolaños, que ha negado cualquier retraso por su parte en el envío del sumario porque el trabajo realizado para enviar la causa en estas condiciones ha requerido “muchas horas de entrega” de esta oficina judicial.

La decisión de la instructora se produce después de que el pasado martes la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobase el acuerdo de los jueces de la Audiencia de Sevilla de celebrar un sorteo nuevo y exclusivo para elegir al tribunal que debe enjuiciar este caso, ante las diversas suspicacias generadas entre los distintos sectores de jueces sobre el modo de reparto de este juicio y en aras a evitar las posibles interpretaciones maliciosas con respecto al anterior turno de reparto establecido para las macrocausas.

Una vez elevada la causa a la Audiencia, el presidente de este organismo, Damián Álvarez, tiene previsto este mediodía el nuevo sorteo, cuya explicación oficial obedece a la "especial complejidad" de la causa y su "singular trascendencia mediática", aunque en realidad se produce tras una enmarañada situación que en las últimas semanas ha llenado de rumores los mentideros judiciales, donde incluso algunos magistrados han realizado llamadas desconcertantes al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para interesarse por la supuesta demora en el envío del sumario.

El "procedimiento específico” será finalmente repartido por sorteo entre las secciones Primera, Tercera y Cuarta de la Audiencia de Sevilla, únicas que pueden asumir su enjuiciamiento, dado que la Sección Séptima está excluida formalmente porque ha resuelto y sigue resolviendo todos los recursos relacionados con la macrocausa de los ERE fraudulentos.

El presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, envió el acuerdo al Alto Tribunal andaluz al objeto de que pueda ser ratificada esa “puntual modificación” de las normas de reparto, que fueron aprobadas en septiembre de 2016, al introducir un turno específico de reparto para las causas de "especial complejidad", considerando éstas aquellas que exceden de los 3.000 folios -sin contar los posibles anexos documentales- o que cuentan con ocho o más intervinientes personados, sin incluir al Ministerio Fiscal y considerando como interviniente a cada acusado.