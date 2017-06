Bolaños imputa a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar en el caso de los ERE

El caso de los ERE sube de nivel y alcanza un nuevo peldaño en la pirámide de responsabilidades que en su día dibujó la juez Mercedes Alaya. Pero ha sido ahora la magistrada María Núñez Bolaños, que continúa la investigación del escándalo de los ERE fraudulentos, la que ha dado un salto cualitativo, al imputar por primera vez y tras más de seis años de instrucción a dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en el año 2003, en relación con las ayudas sociolaborales que se concedieron durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva.

En un auto, la juez Bolaños ha imputado en la pieza de la Faja Pirítica a 25 personas, entre las que se encuentran la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente, que formaban parte del Ministerio que entonces dirigía Eduardo Zaplana. Según Bolaños, ambas habrían cometido presuntamente un delito de prevaricación en concurso con uno de malversación “por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones”.

También han sido imputados seis ex altos cargos de la Junta que ya figuran en otras tantas piezas de los ERE: los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá y los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

En el auto destacas asimismo que la juez ha decidido imputar a los ex secretarios generales de UGT-A y CCOO-A Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, respectivamente, así como otros representantes sindicales de ambas organizaciones sindicales y cinco intrusos, trabajadores de la empresa Almacenes Delgado que fueron incluidas en una de las pólizas.