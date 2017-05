El CIO de Mijas: un centro de formación... para okupas

Fue concebido como un centro de formación de referencia del sector turístico ubicado en plena Costa del Sol, un edificio vanguardista de casi 40.000 metros cuadrados cuyo coste ascendió a 40 millones de euros. El complejo posee un centro de formación con aulas teóricas y prácticas, salas de enología, salón de actos con un aforo de hasta 400 personas, instalaciones deportivas, una residencia de estudiantes con más de un centenar de habitaciones, y un hotel de cuatro estrellas con restaurante y gimnasio. Todo ello equipado con la última tecnología. Desde su inauguración en 2002 han sido cerca de 3.000 los alumnos que han pasado por sus instalaciones, con una inserción laboral prácticamente del cien por cien. Pero ahora todo eso es historia. Su estado actual es el de un edificio fantasma abandonado a su suerte hace ya tres años. En la fachada, la C del rótulo del CIO ya se ha caído fruto de la falta de mantenimiento, la mala hierba no para de crecer en el exterior y también en el interior, donde se acumulan el polvo y las telarañas, y en la piscina, donde el color del agua ya lo dice todo, cohabitan patos, ranas e incluso culebras. Mientras que por los pasillos desérticos ya solo pasean cinco empleados públicos cansados de "promesas incumplidas".

Ellos son los únicos vigilantes de un edificio en ruinas, un lugar inseguro que ya ha atraído a okupas. Sólo en esta semana las instalaciones han sufrido el asalto de los vándalos que han saqueado los objetos de valor que permanecen olvidados en su interior, pero también en destrozarlo. Sólo hay que darse una vuelta por el interior para comprobar de primera mano que la situación de peligro a la que han estado expuestos los trabajadores es real: puertas forzadas, cristales rotos, paredes completamente destrozadas, restos de colillas e indicios de haber pasado varias noches allí. No ha sido hasta entonces cuando los liquidadores han reconocido la falta de seguridad en las instalaciones y han eximido a los trabajadores de acudir, de forma indefinida, a su puesto de trabajo. "Si aquí nos pasase algo no hay un seguro de responsabilidad civil, pero no sólo eso sino que tampoco hay seguro para el daño ocasionado en el edificio. ¿Quién va a pagar ahora las consecuencias de lo que hay deteriorado o de lo que se haya sustraído?", critica Manuel Gallego, uno de los trabajadores afectados, quien recuerda que a final de mes serán 33 las nóminas sin cobrar. Por este motivo, rechazan tajantemente las recientes declaraciones del director general de la Formación Profesional para el Empleo de la Junta, Manuel García, quien aseguró que se está tramitando la posibilidad de contratar seguridad y mantenimiento en el edificio tras los últimos acontecimientos. "Si van a poner dinero para vigilancia y seguridad creo que lo más importante y lo primero son nuestras nóminas. A partir de ahí, que pongan y hagan lo que quieran, pero creo que nuestra situación tras 33 nóminas sin cobrar ya clama al cielo", agregó Gallego.

"Son tres años los que llevamos esperando, si la Junta en tres años no ha sido capaz de encontrar una solución debería hacérselo mirar", denuncia, por su parte, Juani García, otra de las trabajadoras afectadas, quien asegura que "lo único que han hecho hasta ahora ha sido darnos un papel porque ya corre peligro nuestra vida allí, mientras que nadie de la Junta de Andalucía ni de los liquidadores se ha molestado en venir a ver cómo estamos ni qué ha pasado aquí".

Por último, García considera "injusto" y "discriminatorio" la intención de la administración autonómica de hacer frente al pago de las nóminas atrasadas únicamente en el caso de los trabajadores que tengan sentencia en firme ya que se trata de una medida que no beneficiaría a todos, como es su caso, al estar su juicio previsto para octubre.