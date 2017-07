Cornejo insiste en la garantía de igualdad como requisito para el modelo territorial

El PSOE andaluz tiene preparada una línea roja para el momento en que empiece a debatirse la reforma del modelo territorial a la que aspiran en Ferraz como solución al problema catalán. "Vamos a seguir peleando por la igualdad", espetó ayer el secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, que no cree que San Vicente haya bajado la intensidad en su defensa de este principio ante declaraciones como las de la presidenta federal del PSOE, Cristina Narbona, que la semana pasada deslizó su apuesta por un "federalismo asimétrico" como solución al conflicto catalán.

"Hay que dar una respuesta al conflicto de Cataluña, pero estaremos muy atentos para que Andalucía no se sienta perjudicada", añadió el número dos del PSOE andaluz, que se remontó a las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y el proceso para conseguir la autonomía al máximo nivel competencial, algo que logró la comunidad el 28 de febrero de 1980. Ésa será una de las épocas que se recordarán en una exposición que el PSOE andaluz prepara para el congreso regional de finales de mes, donde recordará el 40 aniversario de la fundación de la Federación Socialista Andaluza, germen del partido.

Por otra parte, Cornejo reconoció ayer que todavía no han invitado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a acudir al cónclave regional. "No hace falta", aseguró el número dos de la formación, que confió en que el congreso sea de "unidad y cohesión", por lo que ironizó sobre que los pedristas hayan pedido una cuota en el Comité Director. "El Congreso Federal ya acabó. ya no hay grupos", apostilló. Sobre el proceso del cónclave de los días 29 y 30 de julio, Cornejo recordó que ayer comenzaron las asambleas de elección de delegados en las agrupaciones, que culminarán el próximo fin de semana en los congresillos y la elección de las enmiendas a la ponencia marco.