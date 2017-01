C's insiste en que no entrará en el Gobierno andaluz pese a que sus estatutos lo avalen

El líder de Ciudadanos Andalucía, Juan Marín, volvió a garantizar ayer que su partido no entrará a formar parte de gobiernos locales o autonómicos que no presida y que tal posibilidad sólo se planteará en caso de nuevas elecciones y si prospera una de las enmiendas al respecto de la IV Asamblea General de la formación naranja.

"A día de hoy eso no es viable, ni posible, Ciudadanos cumple sus compromisos y, en las elecciones municipales y autonómicas, fue no entrar en gobiernos que no presidiéramos", reiteróel líder en Andalucía de la formación naranja, que sólo ve esa posibilidad si su partido la aprueba y una vez que se celebraran nuevas elecciones, puesto que su programa para los comicios de marzo de 2015 no contemplaba las coaliciones en minoría.