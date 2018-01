El Defensor del Pueblo plantea abrir el debate de la eutanasia en Andalucía

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha mostrado este jueves partidario de abrir en la comunidad un debate social y político sobre la eutanasia y el suicidio asistido, asuntos cuya posible legalización "llegará si o si y que se abre paso". Maeztu, que ha planteado esta reflexión durante la presentación en el Parlamento andaluz del informe especial Morir en Andalucía. Dignidad y derechos, ha esgrimido que en este asunto priman los aspectos "éticos y morales" sobre las consideraciones políticas y jurídicas.

Es por estas razones por las que la institución del Defensor del Pueblo andaluz "no considera oportuno posicionarse al respecto avalando una u otra de las posturas en litigio", ha explicado. Jesús Maztu advierte además sobre la existencia de "carencias, insuficiencias e inequidades" para acceder a los derechos que regulan la ley de muerte digna y ha sostenido que "muchos pacientes tributarios de cuidados paliativos fallecen sin llegar a recibirlos".

Sin embargo, Maeztu ha estima que podría resultar "conveniente" que la ciudadanía pueda posicionarse al respecto, aún teniendo en cuenta -ha precisado- que por razones competenciales la materia debe ser regulada mediante normativa estatal aprobada en la Cortes Generales.

Para abrir el debate político y social, estima que el procedimiento más correcto es "la adopción por el Parlamento de Andalucía de una resolución adoptada por los grupos con representación tras un proceso de debate participativo".

El posicionamiento del Parlamento sobre la eutanasia y el suicidio asistido se llevaría a cabo tras un proceso participativo en el que "se fomenta y promueva" la intervención activa de la ciudadanía mediante una campaña informativa.

Maeztu también ha abogado por la puesta en funcionamiento de herramientas que hagan posible la presentación de propuestas y la formulación de iniciativas por personas y colectivos relacionados con la materia.

"Es un debate importante que debe hacerse con conocimiento de causa. Yo no soy neutro respecto al mismo y no tengo indiferencia, pero como institución no me puedo pronunciar, no puedo elevar a la categoría de lo general lo que yo entiendo personalmente", ha esgrimido.

En este sentido, ha explicado que aportará al Parlamento criterios, elementos de juicio de los que están a favor y en contra de la eutanasia y el suicidio asistido, así como de los que están a favor pero tiene ciertas dudas y reparos, y expertos que han hecho reflexiones.

"Si hay una propuesta de hoja ruta sería bueno conocer la opinión de los colectivos y expertos de la comunidad sobre esta materia, pese ser una competencia estatal", ha sostenido.