El Defensor del Pueblo visita por sorpresa la cárcel de Archidona

El Defensor del Pueblo español envió el jueves a un equipo a la prisión de Archidona para revisar "por sorpresa" las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes que han sido alojados en el centro penitenciario aún por inaugurar ante la imposibilidad de trasladarlos a los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE), que no tienen disponibilidad de plazas por el incremento de llegada de pateras a las costas españolas. "Trabajamos después de conocer los hechos y en la tarde de este jueves un equipo se presentó en la cárcel de Archidona, en una visita no anunciada, y elaborará un informe de lo que hemos visto allí y cuyo resultado se trasladará a la Administración", explicó el Defensor, Francisco Fernández Marugán. Fuentes de la institución confirmaron, además, la admisión a trámite la queja de una treintena de ONG contra el envío del medio millar de inmigrantes a Archidona. Según la legislación, las personas que intentan entrar en España de manera irregular deben ser enviadas a un centro de internamiento de extranjeros (CIE) para su expulsión, no a una prisión. Sin embargo, el Ministerio del Interior defiende que era mejor trasladarlos a esta prisión, que aún no está en uso, hasta que fueran expulsados, en vez de alojarlos en "campamentos".

El responsable en funciones de la institución precisó que el Defensor del Pueblo dispone de "unidades administrativas dedicadas a esta cuestión (inspección de centros)" y las "visitas siempre se hacen por sorpresa". Sobre la cuestionada decisión del Ministerio del Interior, precisó que "estas personas han llegado a esas instalaciones con el aval de cinco jueces de Murcia y el fiscal ha dicho que lo importante no es el habitáculo sino las condiciones". Por ello, Fernández Marugán se mostró partidario de "ser extremadamente prudentes" hasta conocerlas.

Por su parte, Podemos denunció ayer las "restricciones" para que el eurodiputado Miguel Urbán y la senadora andaluza y portavoz adjunta en la Cámara Alta Maribel Mora pudieran visitar la cárcel. Los representantes de Podemos pretendían acudir al centro de forma "urgente e inmediata", pero Interior les instó "a participar en una visita conjunta la próxima semana, junto a otros cargos electos que también han solicitado acceder a las instalaciones", alegando, que "la Policía está desbordada".