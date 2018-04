Díaz exige al Gobierno más dinero para el pacto contra la violencia machista

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, sigue desmenuzando los Presupuestos Generales del Estado y no encuentra una partida que la satisfaga. Los considera un "atropello" para Andalucía. Si días atrás expresó su enfado por las inversiones del Estado en la comunidad, que tildó de "irrisorias", ayer cargó contra la escualidez de la cifra que el Gobierno ha dispuesto para la financiación del pacto de Estado contra la violencia machista: 80 millones.

Y tenían que ser 200, según recordó la jefa del Ejecutivo andaluz sin ocultar su enfado. "Aquí no caben medias tintas, o se está en el pacto o no se está", apostilló Díaz. La presidenta andaluza hizo esta denuncia durante su intervención ante el pleno del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), órgano colegiado de participación de las organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad de género de la Junta, que se ha reunió en el Palacio de San Telmo.

"El pacto de Estado no puede quedar en papel mojado. Donde se iban a poner doscientos millones, no se pueden poner ochenta millones", enfatizó Díaz, que advirtió que la Junta "no va a permitir que el Gobierno de España no ponga". dicha cuantía. El Ejecutivo autonómico "va a cumplir, va a poner todo lo que le corresponde, no va a escatimar ni un euro", aseguró Díaz, que recalcó que como "impulsor" de este acuerdo va a ser "firme y contundente" en la reclamación de la financiación comprometida para el pacto. "Si no cumplimos, si el pacto no funciona en unos meses, las mujeres volverán a sentirse inseguras, no van a tener la valentía de denunciar, y la indolencia campará por la sociedad", lamentó la presidenta.

La Junta desplegará las competencias que se determinen y "no va a regatear en lo que se cuantifique", aseguró Díaz, que se preguntó "qué son doscientos millones en unos presupuestos del Estado". "Nosotros, si nos llama el Ministerio, vamos a ir a la reunión, nos vamos a comprometer, pero vamos a exigir también que aquello que se firmó sea una realidad, en el plano normativo y en el presupuestario", remachó.

La vicepresidenta segunda del CAPM, Estela Sánchez, valoró de forma "muy positiva" el encuentro con Díaz para evaluar el desarrollo de la última jornada del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en la que se convocó una huelga feminista, y elogió la "implicación" de la presidenta con el movimiento feminista.

Sánchez se mostró convencida de que "el movimiento feminista va a estar en la agenda política" de la jefa del Ejecutivo, que "va a contar con nosotros para todo". En declaraciones a Europa Press elogió que la presidenta de una comunidad autónoma como la andaluza "convoque a plataformas feministas para hacer un análisis" de la jornada del 8 de marzo y "apoyarnos" en las propuestas que se plantearon.

Sánchez resaltó que Díaz haya dejado clara su voluntad de "mejorar las cosas", al mostrarse "muy implicada en la huelga feminista, y en lo que quiere llevar a cabo".