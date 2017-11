Moreno no deja a solas a Susana

"Ridículo". Esa ha sido la valoración que el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha hecho sobre la penúltima petición que el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, le ha demandado desde Bruselas: que amplíe el número de estaciones de recarga para los coches eléctricos en los pueblos. Es cierto que el Gobierno andaluz no entiende qué hace Moreno en Bruselas, en las sedes comunitarias, pero está en su derecho; es bueno que los dirigentes andaluces, de uno y otro partido, cultiven las relaciones en una ciudad que es casi tan importante para Andalucía como Madrid, lo que es difícil de entender es por qué el líder del PP hace coincidir siempre sus estancias con las de Susana Díaz en la capital europea.

Esto no es sólo así para el Gobierno de la Junta o cualquier observador, también hay algunos parlamentarios autonómicos que no entienden porqué hace coincidir las visitas. "Esto de contraprogramar no lleva a nada, y además queda en evidencia", explica uno de estos diputados populares.

Según el PP andaluz, no hay contraprogramación porque Juanma Moreno ya tenía previsto viajar a Bruselas cuando el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, anunció el viaje de la presidenta el pasado 2 de noviembre. Aunque excepto su equipo, nadie lo sabía. Fue al día siguiente, después de una rueda de prensa en la que se le pidió una valoración del viaje, cuando el PP andaluz anunció que Moreno también iba a ir a Bruselas. Y la coincidencia no es inédita, ya ocurrió el año pasado.

La presidenta de la Junta realizó un viaje oficial a la capital belga el 29 y 30 de noviembre de 2016, aquella gira fue casi una visita de Estado, ella estaba en ciernes de presentarse a las primarias socialistas y mantuvo, entre otros, un encuentro con los eurodiputados socialistas en la Eurocámara y otro con los del PSOE en la agrupación de Bruselas, que se convirtió en una muestra de apoyo a su candidatura. Pero Juanma Moreno ya estaba allí. Llegó un día antes, y llenó su agenda con muchos contactos con españoles, entre otros con el comisario de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y con el líder de la delegación de eurodiputados del PP, Esteban González Pons.

Ahora, un año después, ha vuelto a ocurrir: cuando Susana Díaz llegó a Bruselas, Juanma Moreno ya estaba allí. Se ha reunido con Arias Cañete, con González Pons, con Ramón Luis Valcárcel, y con uno de los vicepresidentes de la Comisión, Jyrki Kataine. También con el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani.

La opinión de Moreno es que Susana Díaz y él deben acudir juntos a Bruselas, porque así las demandas andaluzas tendrán más fuerza. Más allá del buenismo expresado, Díaz es la presidenta de la administración andaluza, y corresponde a ella la iniciativa política, incluida sus relaciones con Bruselas, con Madrid o con Rabat. No viaja para la reivindicación, sino para mantener contactos con comisarios europeos relacionados con la gestión de fondos: en algunos casos, lo que obtiene es información. En su reunión con el comisario económico Pierre Moscovici, se trató de abordar en qué posición se quedará Andalucía como consecuencia de un posible final de los fondos de cohesión. A Moscovici ya lo vio hace un año, y el pasado mes de junio, el comisario francés le devolvió la visita. Susana Díaz no lleva a Juanma Moreno, tampoco, a hablar con Mariano Rajoy ni el dirigente del PP tiene cabida, por ejemplo, en la consejo de política fiscal donde se aborda la negociación autonómica: no es ése el esquema por más que el líder del PP apele, santamente, a la unidad de acción.