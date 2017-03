Díaz garantiza que la Junta convocará 40.000 plazas para sanidad y educación

La Junta pone sobre la mesa una nueva exigencia al Gobierno central. La presidenta andaluza, Susana Díaz, garantizó ayer que la administración regional convocará 40.000 plazas de empleo a través de la oferta extraordinaria en la que está trabajando con el objetivo de estabilizar a interinos y eventuales de la sanidad y la educación. Al ser de carácter extraordinario, estas oposiciones necesitan la autorización del Ejecutivo de Mariano Rajoy, ya que supondrían la supresión de la tasa de reposición que ha limitado en los últimos años el número de plazas ofertadas. "Haya o no haya presupuestos en España se puede hacer y se va a hacer", señaló Díaz durante su intervención en un acto organizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Antequera.

El Ejecutivo central estaría dispuesto a aceptar el envite de una convocatoria extraordinaria, ya que uno de sus objetivos es reducir la tasa de interinidad a lo largo de esta legislatura desde el entorno del 20% actual hasta situarla por debajo del 9%. Desde el punto de vista de la Junta, la medida no supone un coste adicional ya que no supone crear plazas nuevas, sino consolidar unos puestos de trabajo que hasta ahora se cubren con personal temporal debido a la tasa de reposición, que limitaba la incorporación de nuevos funcionarios.

La próxima semana se convocarán a los sindicatos para concretar la oferta

Estas oposiciones extraordinarias son independientes de la oferta ordinaria de empleo que la Junta contemplaba para este año con un total de 8.000 plazas y que sigue adelante con su tramitación. De ellas, más de 2.100 plazas corresponden a las pruebas para maestros, que se celebrarán este verano gracias a que el Gobierno central aprobará un decreto la próxima semana que las desvincula de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Con la convocatoria extraordinaria se dará estabilidad laboral a interinos que "estos años se han visto en una situación más precaria" y se generará una oportunidad para los "opositores que en este momento se están esforzando", según afirmó la presidenta andaluza, que incidió en que la Junta ha seguido un "camino claro" en apoyo al empleo público tras siete años de "una crisis muy virulenta" en la que la tasa de reposición ha provocado que las plantillas en educación y sanidad "se resientan". "Ahora es el momento de recuperar. Lo dije con las 35 horas, que sí o sí Andalucía implantaría las 35 horas y lo he dicho también con la oferta pública de empleo y el tiempo me está dando la razón", subrayó Díaz, que criticó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por "chantajear" a las comunidades amenazando con bloquear sus ofertas de empleo si los presupuestos de 2017 no salen adelante en el Congreso, donde el PP aún no cuenta con suficientes apoyos.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que ya avanzó el pasado miércoles que la Junta trabajaba en la oferta extraordinaria de 40.000 plazas, subrayó que la propuesta ha tenido "buena acogida" en el Gobierno de Rajoy y anunció que la próxima semana convocará las mesas sectoriales para informar a los sindicatos. En cambio se mostró "sorprendida" por las críticas de Ciudadanos, cuyo portavoz, Juan Marín, advirtió a los socialistas que no contarán con su apoyo si pretenden "usar la puerta de atrás" para incorporar a eventuales e interinos. La titular de Hacienda recordó a sus socios parlamentarios que como "cualquier oferta pública de empleo", esta convocatoria extraordinaria "estará sujeta a los principios de publicidad, transparencia, mérito y capacidad".

La Junta sostiene que las oposiciones extraordinarias se deben convocar "al unísono en todas las comunidades y de forma coordinada por el Estado" para evitar un efecto llamada. "Lo deseable sería celebrarlo en la misma fecha y con baremos homogéneos para que todos los ciudadanos tengan igualdad a la hora de presentarse y los méritos presentados sean efectivos en los procesos de consolidación", sostuvo Montero.