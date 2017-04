Díaz pide respeto y unidad para "volver a la Moncloa por la puerta principal"

La presidenta andaluza y precandidata a las primarias del PSOE, Susana Díaz, ha defendido este martes que los socialistas quieren "volver a la Moncloa por la puerta principal, que es la que dan los ciudadanos con su voto", pero les ha advertido: "Para eso hace falta estar unidos y respetarnos".

Convencida de que la "unidad se consigue desde el respeto al partido y al compañero" y de que solo "desde la unidad el PSOE ganará las elecciones", Díaz ha rechazado plantear estas primarias "por el camino que daría más morbo, el de hablar de nosotros, de nuestras historias y de nuestras cuitas, porque eso conduciría a una nueva derrota electoral", ha dicho en el auditorio municipal Paco de Lucía de Alcalá de Henares (Madrid), donde ha reunido esta tarde a unas 600 personas.

La presidenta andaluza ha replicado, sin embargo, al aviso de Pedro Sánchez sobre que si ella gana su partido pasará a ser la tercera fuerza política que la única vez que ha sido candidata en unas elecciones las ganó "y bien".

"Soy consciente de que voy a necesitar mucha ayuda para ganar estas primarias, pero la única vez que he sido candidata en unas elecciones las he ganado y bien, por diez puntos al PP y por veinte a Podemos", ha reivindicado Díaz. También se ha referido a las críticas que la candidatura del ex secretario general Pedro Sánchez ha lanzado contra el tercer precandidato, el ex lehendakari Patxi López, al que acusan de falta de proyecto.

La andaluza ha pedido "respeto a todos los compañeros que den el paso" y ha asegurado que a ella nadie la va a "escuchar una mala palabra de nadie, porque no me sale -ha apuntado-". Además, ha señalado que, si consigue ganar las primarias, al día siguiente quiere "ser la secretaria general de todos" los socialistas.

A escucharla han acudido, entre otros, el ex secretario general de los socialistas madrileños Tomás Gómez; la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid Purificación Causapié, el concejal y ex dirigente socialista Antonio Miguel Carmona, la diputada nacional Ángeles Álvarez y los parlamentarios autonómicos Carla Antonelli, Pedro Santín, José Quintana y Josefa Navarro.

Han asistido también cinco alcaldes de municipios de la Comunidad de Madrid: Narciso Romero (San Sebastián de los Reyes), Santiago Llorente (Leganés), David Lucas (Móstoles), Cristina Moreno (Aranjuez) y Javier de los Nietos Miguel (El Boalo-Cerceda-Mataelpino), aunque no el de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, que apoya la candidatura de Patxi López.

En el acto, que ha comenzado con una ovación en recuerdo de la recientemente fallecida Carmen Chacón, Díaz ha recordado que de ella aprendió que no quiere ser "la mejor", sino rodearse de los mejores.

Tras llamar a los suyos a "levantarse" y "no lamentarse", ha arremetido contra el PP y contra Podemos, ha reivindicado el legado de su partido y ha levantado la bandera de la igualdad, porque ella no se hace "la rubia", ha afirmado en alusión la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

A dos días para que Ferraz dé el pistoletazo de salida para la recogida de avales, la presidenta andaluza ha reclamado la firma de apoyo de los militantes a su candidatura: "Yo quiero que respondáis por mí, que me ayudéis, que me avaléis", les ha dicho, y a cambio se ha comprometido con ellos a comportarse "como una buena socialista". "Si soy una buena socialista podré ser una buena secretaria general", ha rematado.

Tras insistir en que los ciudadanos "están esperando al PSOE" y en que "lo que está decidiendo el PSOE es el futuro de un país", ha pedido el respaldo para hacerse con el liderazgo del partido y "decir que el PSOE ha tomado nota, que sabemos de nuestros errores pero que sabemos lo que queremos hacer con este país".

En un discurso de cerca de una hora, Díaz se ha referido al presidente Mariano Rajoy como "el cuarto rey mago", porque "se ha paseado por España repartiendo inversiones", y ha acusado a Podemos de "querer influir en la decisión de los militantes socialistas", con decisiones como la "intolerable" de no apoyar los presupuestos de Castilla-La Mancha y la de incluir a Felipe González "en un autobús como el de los ultraconservadores y la derecha más rancia".

Díaz, que ha reconocido que los españoles ya no van a votar al PSOE "por lo que hicieron Felipe y Zapatero", se ha despedido recordándose a sí misma como "esa niña que llegó a la agrupación de Triana" y allí hizo "de todo", incluido barrer y poner bocadillos. "He empezado como el portero de la empresa y ahora aspiro a ser secretaria general".

En el acto han intervenido un militante de Juventudes Socialistas de Alcalá, Dani Díez, que ha apostado por "recuperar a esos jóvenes" que se marcharon al extranjero y que tienen una "decepción con la política" y la portavoz de la Plataforma de Apoyo a Susana Díaz, Yolanda Besteiro, que ha recordado a la fallecida Carme Chacón, ya que la historia del "partido hubiese sido diferente" si la ex ministra hubiera alcanzado la Secretaría General.