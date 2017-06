Diego Valderas desiste de ser el comisionado de Memoria Histórica

Diego Valderas no será el comisionado de la Memoria Histórica en Andalucía, tal como propuso Susana Díaz al inicio de esta semana. Ni siquiera está claro que haya un comisionado, puesto que para ello es necesario cambiar la ley, que es de marzo, para dar cabida a un nuevo cargo. El grupo de Ciudadanos no está de acuerdo con esta duplicidad de cargos, y es que la Junta ya cuenta con un director general para la Memoria Histórica. El ex vicepresidente de la Junta y ex coordinador general de IU ha comunicado a varios dirigentes de la formación que no seguirá en este asunto. “Eso está cerrado”, ha comentado Valderas a dos personas de la confianza de Antonio Maíllo que guardan buenas relaciones con ambos. Maíllo, el líder de IU en Andalucía, había calificado de “trampa” la propuesta de Susana Díaz, al entender que el nombramiento era una forma de intervenir en la vida orgánica de la coalición de izquierdas. La dirección del PCE había advertido a Valderas que le abriría un expediente si aceptaba ese puesto.

Se esfuma, de este modo, una de las supuestas propuestas estrellas con el que la presidenta de la Junta quería abrir esta semana de cambios. Queda pendiente, eso sí, una inminente reforma de su Gobierno.