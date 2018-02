Educación: la mejor inversión para el presente y futuro de la sociedad

La sociedad del siglo XXI, sumergida en constantes cambios, en una economía globalizada y en un mercado laboral muy competitivo, tiene una asignatura pendiente a la que ya llegamos tarde: la educación.

El Grupo Joly, en colaboración con Inditex, preocupado por informar de la realidad en la que vivimos, organizó ayer unas jornadas técnicas en Sevilla bajo el título de La educación como generador de oportunidades de futuro, en la que participaron diferentes expertos.

Los estudios en educación superior están vinculados a un mayor bienestar social"Miguel Ángel CastroRector de la US

El primero en pronunciarse y en inaugurar la jornada fue el viceconsejero de Igualdad de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Manuel Martínez, tras ser presentado por el director general de Grupo Joly, Tomás Valiente. "El título de las jornadas está en total sintonía con la política de la Consejería de Igualdad, ya que nosotros trabajamos por posibilitar que las personas más vulnerables accedan a sus derechos y la educación, en desarrollo social, es fundamental". En este sentido, Manuel Martínez recordó que la Junta trabaja en la coeducación entre la juventud, en igualdad de género y oportunidades y también en cooperación al desarrollo. Tras la intervención del viceconsejero comenzó la primera mesa redonda moderada por el redactor jefe de Economía de Grupo Joly, Alberto Grimaldi, donde organizaciones sociales como Cáritas, Educo, InteRed y Save The Children analizaron La transformación de la sociedad a través de la educación. Coincidieron los representantes de estos colectivos en que la educación es "prioritaria para la transformación social. Sin formación, la acción social se convierte en mero asistencialismo y eso no tiene futuro; y sin una acción social transformadora se seguirán dando las estructuras de desigualdad", apuntó el presidente de Cáritas regional de Andalucía, Mariano Pérez de Ayala. Y es que, la falta de formación supone una acumulación de barreras sociales, laborales y sanitarias donde la persona se aísla y "no participa en la sociedad. Entra en depresión". Pero para cambiar esta situación hay que implicar a todos los protagonistas: a los excluidos, a los voluntarios que trabajan en estas ONG y también a la sociedad en general. Además, prosiguió el delegado de Educo en Andalucía, Fernando Rodríguez, "la educación es la llave que habilita el resto de derechos y la piedra angular de nuestra labor con la infancia". Para el responsable de Educo la realidad dista mucho de esta educación transformadora porque "ni es gratuita (hay que incluir comedor, actividades extraescolares, etc.), ni es de calidad ni tampoco es equitativa (la falta de becas o de un Paco de Estado)". Con más de 25 años de experiencia, InteRed trabaja por una educación transformadora a nivel global tratando de romper los polos Norte-Sur o ricos y pobres. "Aunque hemos ido mejorando, todavía hay 25 millones de niños que no tienen acceso a la lectoescritura. Tenemos que ser conscientes de la realidad global en la que vivimos aunque después hay que descender a la personas y a casos concretos", explicó la coordinadora de Planificación y Desarrollo Organizativo de Fundación InteRed, Teresa González.

Por último, el director de Save The Children en Andalucía, Javier Cuenca, apostilló todo lo dicho afirmando que "la educación es una poderosa herramienta para evitar desigualdades pero creemos que en este momento no lo está haciendo. Nosotros tenemos dos retos: el abandono prematuro de la educación y el fracaso escolar. Los datos nos dicen que los niños de familias de nivel económico más bajo abandonan antes y tienen más fracaso escolar porque el sistema educativo actual no es una herramienta compensatoria".

Ahondando en el análisis de esta primera mesa redonda, pero llevándolo a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, intervinieron el jefe de Cooperación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Jorge Téllez; la directora territorial de Intermón Oxfam, Sonia Díaz y el coordinador del Área de Programas Multilaterales de Famsi, Juan Carlos Díaz. Los tres confirmaron que Andalucía es una región solidaria, incluso en los peores años de la crisis, y también que hay que cambiar la política de comunicación de todas estas asociaciones "porque no siempre los andaluces saben qué se hace con su dinero y son muchas cosas de las que sentirse orgullosos", dijo Téllez.

Educación superior

Las universidades y su compromiso para el fomento de la educación fue el epígrafe elegido para concluir estas jornadas técnicas de Grupo Joly. Para analizar este punto se contó con la presencia del rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, quien recordó que existen numerosos informes que vinculan los estudios superiores "con un diferente nivel de maduración, más autonomía, mayor grado de empleabilidad y de bienestar social" y por eso cree que el sistema de bonificaciones que se ha puesto en marcha en Andalucía se extenderá a todo el territorio nacional; "estamos comprometidos con la educación porque miramos al futuro con esperanza y creo que nuestra sociedad es mucho mejor que si no existieran las universidades". Al hilo de esta afirmación el rector de la Pablo de Olavide, Vicente Guzmán, aseguró que para que la universidad sea un motor de transformación económico y social los "primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, podemos ser mucho mejores y adaptarnos al contexto actual". Guzmán también apuntó a la necesidad de cambiar el modelo docente, "ya vamos tarde" y evolucionar en los nuevos títulos para que den respuesta a los problemas de la sociedad.

Esta necesidad de cambio en el modelo universitario español también lo afirmó el vicerrector de la UNIA, Juan de Dios Jiménez: "tenemos que consolidar que cambiar la educación es cambiar el futuro". Y en ese poder transformador que tiene la educación superior trabaja la Universidad Loyola de Andalucía. Enumeró su rector, Gabriel Pérez, que la Loyola está comprometida con la formación de las personas menos favorecidas "con los que viven en campos de refugiados o con los estudiantes de centros latinoamericanos; con los inmigrantes que han llegado en patera y están estudiando en la universidad y también con un programa de becas y otro de más que becas, para la estancia en el extranjero". Con todo esto, el rector de la Loyola aseguró no sentirse satisfecho porque "queda mucha tarea" por hacer. Los rectores presentes en esta jornada también compartieron la idea de que no sobran universitarios ni tampoco universidades, ni en Andalucía, ni España. Al contrario, el rector de la Loyola enunció ser éste un debate "muy superficial como también lo es si somos públicas o privadas". A su vez, el vicerrector de la UNIA apostilló que el crecimiento de estudiantes universitarios de 200 a 2017 ha disminuido un 6 por ciento, mientras que la Formación Profesional ha doblado el número de alumnos. Para ellos los problemas para el fomento de la educación pasan por el abandono escolar temprano, por el acceso a la universidad o por la flexibilidad de los títulos y materias.

Tras un debate entre los rectores y el público asistente, la clausura de la jornada corrió a cargo de la directora general de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Esperanza Caro. Al igual que todos los participantes, Esperanza Caro agradeció a Grupo Joly y a Inditex la organización de este evento que ha puesto de manifiesto que "la principal transformación e igualdad social es la educación en todas sus facetas" que provocará un aumento del empleo. Caro afirmó que Sevilla, en este sentido, "tiene un reto por delante ligado al empleo y al futuro, en el que administraciones y comunidad educativa tenemos que trabajar juntos".