El Ejecutivo dice que sólo debatirá el Impuesto de Sucesiones junto con la financiación autonómica

El embrollo por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía se ha convertido en la historia de nunca acabar entre la Junta de Andalucía y la oposición, enzarzados de nuevo en el debate sobre este tributo, a pesar de que Ciudadanos lograra rebajarlo en su pacto para investir a Susana Díaz como presidenta.

María Jesús Montero volvió a recalcar ayer el "oportunismo" del Partido Popular en este debate y reclamó que el diálogo sobre el impuesto debe estar "vinculado al de la financiación autonómica". La consejera de Hacienda y Administración Pública, en comisión parlamentaria, considera "injusto" para las comunidades que "los debates de fiscalidad se vinculen al debate territorial y a la prestación de servicios en función de cada comunidad autónoma", cuando "la prestación de servicios de calidad la tiene que garantizar la fiscalidad española, es algo obligatorio del Gobierno".

Rechaza los debates de "pim pam pum" entre territorios y también que existan "asimetrías, competencias desleales y dumping fiscales", y tacha de "irresponsables" a los políticos que señalan a los territorios en materia fiscal, insistiendo en la necesidad de una armonización fiscal "para que los recursos estén garantizados en todos los territorios".

"No contribuyen los territorios, sino las personas, no caigamos en la trampa; Dar la apariencia de que el esfuerzo de unas comunidades es superior al de otras no es cierto, no comparto el eslogan de España nos roba", asevera Montero, quien pide "salir del enfrentamiento territorial y promover que los ciudadanos contribuyan de la misma manera, vivan donde vivan; que la fiscalidad esté en los ciudadanos y no en los territorios".