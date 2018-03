Esperando a Teófila

Sólo faltan dos, pero en breves días, no más de cinco, el PP tendrá la lista de candidatos a las alcaldías para las elecciones de primero de junio de 2019. Si Mariano Rajoy no cambiase de opinión, los comicios locales abrirían un gran ciclo en España, el que debe medir cuánto de real hay en la buena posición de Ciudadanos en las encuestas. La dirección del PP andaluz ya cuenta con la lista de alcaldables para los municipios de entre 20.000 y 100.000 habitantes, a quienes presentará en un acto el domingo en Antequera. La nómina de las grandes ciudades está casi lista, a la espera sólo de Cádiz y de Huelva. Teófila Martínez comunicará su decisión antes de que acabe el fin de semana, aunque fuentes de este partido creen que quien fuese alcaldesa de Cádiz durante 20 años no se volverá a presentar. Aunque tiene ganas, y tampoco hay muchos relevos, Martínez se arriesga a pasar otros cuatro años en la oposición, sin dar opciones a una renovación en lo que fue una de las plazas simbólicas de los populares. Un problema mayor lo encuentran en la ciudad de Huelva, donde posiblemente un independiente lidere la lista.

Los alcaldables de las capitales y grandes ciudades pasan por la sede de Génova, es decir, por Mariano Rajoy. La idea de los populares es una renovación completa de sus candidatos, aunque las listas le saldrán entreveradas porque tampoco se trata de sacrificar a los ganadores ni de aislar a quienes se han ganado el derecho a tener una voz autónoma, caso de Teófila Martínez. Así, en Málaga repetirá Francisco de la Torre, quien con 75 años debe dar paso, posiblemente desde el poder, al candidato que espera Elías Bendodo, aquejado ya de cierto síndrome de Príncipe de Gales. Algunas fuentes del PP en Málaga sostienen que De la Torre tomó la decisión de seguir, además de porque no le faltaban ganas, por la presión que ha sentido de algunos dirigentes para sacarlo del Ayuntamiento. Éste es el riesgo que se quiere conjurar en Cádiz, Teófila Martínez tiene la palabra, aunque las direcciones del PP en diversos ámbitos prefieren iniciar el relevo con motivo de las elecciones de junio. La ex alcaldesa contaba en el pleno con un grupo de jóvenes concejales que ahora rondan los 40 años, y de los que saldrá el sustituto. Algo parecido a lo que ha sucedido en Jerez, donde a María José García Pelayo le sustituye el parlamentario Antonio Saldaña. García Pelayo, como Martínez, también ganó las elecciones municipales, pero la alianza de izquierdas dio al traste con su alcaldía.

El PP de Huelva sigue empantanado en su falta de liderazgo, a pesar de ser la única provincia que controla el presidente andaluz, Juanma Moreno. Fuentes consultadas entre los populares indican que se está buscando un independiente y que ya se cuenta con el nombre.

En el resto de las grandes ciudades andaluzas, el PP tiene casi el trabajo hecho, ya que o tiene alcaldes o hay candidatos que han surgido como naturales. En Almería y Jaén repiten sus dos nuevos regidores, Ramón Fernández Pacheco y Francisco Javier Márquez, mientras que Córdoba y Granada se decantarán por José María Bellido y por Sebastián Pérez. Bellido es un hombre de la confianza de José Antonio Nieto, hoy secretario de Estado de Interior, y Pérez es un clásico que ha atravesado por la crisis que supuso la detención del anterior alcalde. En Marbella y Algeciras, el PP cuenta con sus regidores, mientras que en San Fernando ha optado por la repetición de José Loaiza.

El objetivo real de los populares consiste en mantener las alcaldías de estas grandes ciudades y volver a intentarlo en Córdoba y Granada, donde los alcaldes socialistas dependen de alianzas muy inestables. Es el caso también de Jerez. Por Sevilla se presentará Beltrán Pérez, que ya cuenta con todos los apoyos, a pesar de que su nominación oficiosa se ha parado por no levantar más polvareda en la ciudad, escenario de los últimos enfrentamientos del ministro Zoido con los nuevos dirigentes locales.

Mariano Rajoy intervendrá en un acto en Marbella el próximo sábado, será el prólogo a la convención nacional que el PP va a celebrar en Sevilla a comienzos de abril. La dirección popular se ha marcado el reto de presentar a todos los alcaldables ese día, por lo que las confirmaciones tendrán que llegar antes. La convención de Sevilla ya marcará el inicio de una larga campaña electoral para el PP que comenzará con la incógnita de la fecha de las elecciones generales.

Rajoy sigue con el problema de la falta de aliados que le saquen el Presupuesto de 2018. Aunque el PNV volviese al compromiso adquirido si hubiese Gobierno en Cataluña -cosa, cada día más improbable-, le seguiría faltando Ciudadanos. Sin la voluntad de Albert Rivera, España se quedaría sin cuentas nuevas este año, y con el peligro de no tenerlas en 2019. Dos años consecutivos sin Presupuestos son demasiados, aunque desde el Gobierno central se explica que es posible. La decisión del adelanto incumbe exclusivamente a Rajoy, que tendrá que decidir si aguantar más allá de 2019, hacerlas coincidir con las municipales y europeas de junio o, caso más extremo, adelantarse a otoño de 2018.