Fomento fija ahora para 2020 el Metro de Málaga y pide a alcalde "menos tacticismo"

El bucle de fechas en el que desde hace años ha entrado el Metro de Málaga no tiene final. No fue 2009, cuando por vez primera se preveía la puesta en marcha total del ferrocarril urbano, y no va a ser en 2019, el último de los plazos manejados por la Consejería de Fomento. Ahora la Junta de Andalucía habla de los primeros meses de 2020 para ver los trenes llegar hasta la Alameda Principal y, es su deseo, hasta el Hospital Civil. El anuncio fue hecho ayer por el consejero de Fomento, Felipe López, en una visita a Málaga para informar del avance de los trabajos de construcción en la zona del puente de Tetuán. López aprovechó el escenario para informar de que el calendario que maneja su departamento permite prever, "si no hay ninguna alteración", la culminación completa de la red del suburbano a principios de 2020.

Esto incluiría no sólo la terminación de la infraestructura, sino también del resto de fases necesaria para poner en servicio el ferrocarril urbano. Esta puesta en servicio estaría afectada, no obstante, por la no terminación de la arquitectura de la estación Guadalmedina -proyectada junto a El Corte Inglés-, lo que haría inviable la parada de los trenes en ese punto.

Para junio espera Fomento poder licitar el tramo en superficie entre la futura estación Guadalmedina y el entorno del Hospital Civil. La infraestructura, valorada en 41 millones de euros, cuenta con la oposición del Ayuntamiento. López fue claro al exigir al alcalde, Francisco de la Torre, "menos tacticismo, menos regate en corto y más altura de miras al servicio de la ciudad", al tiempo que apeló "al sentido común y a la responsabilidad institucional. El Metro es una grandísima inversión desde el punto de vista presupuestario, una grandísima oportunidad de transformación de la ciudad", añadió el consejero.