La Guardia Civil ve "raros" los intentos de rapto a niños en Huelva

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, calificó ayer de "raros" los dos casos de intento de secuestro de menores denunciados en Bollullos Par del Condado (Huelva) y resaltó que "no se descarta ninguna hipótesis". Romero participó en una reunión con la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos; el alcalde, Rubén Rodríguez; y el subinspector jefe de la Policía Local, José Miguel Moreno. "No es normal que se dé un caso de que quieran sustraer a un niño a una madre andando y que, encima, se den dos en una misma población", señaló el coronel de la Benemérita, quien apuntó que aún no hay ningún sospechoso ni se ha podido localizar la furgoneta que las denunciantes de los dos casos describieron como el vehículo en el que iban los presuntos secuestradores.

El dispositivo de seguridad implantado en la localidad tras la denuncia del pasado domingo se ha extendido ya a toda la comarca del Condado de Huelva. Una de las tareas que se está llevando a cabo es el visionado de las imágenes de las distintas cámaras de seguridad instaladas en la localidad, según señaló su alcalde, Rubén Rodríguez, quien precisó que "se están desmenuzando minuto a minuto todas las imágenes de entrada y salida de vehículos al pueblo registradas".