Un menor muere al caer desde el techo de un hospital de HuelvaEl SUP denuncia a Torres Hurtado por injurias y calumnias

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, presentó el pasado viernes una denuncia por injurias y calumnias contra el ex alcalde de Granada José Torres Hurtado y la ex edil de Urbanismo Isabel Nieto tras declaraciones que realizaron sobre sus detenciones el pasado año en el marco de la Operación Nazarí por su presunta participación en una trama de corrupción urbanística.

Torres Hurtado criticó el despliegue de la Policía, formado por doce agentes y un médico, en la mañana en la que fue detenido, para después ser puesto en libertad con cargos. Para el SUP, no es "admisible" que el ex alcalde aduzca que la actuación policial se debió a "órdenes políticas" y no a "acumulación de indicios en su contra".