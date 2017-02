Juanma Moreno quiere "ensanchar" el PP-A para gobernar la Junta

Juanma Moreno está ante una oportunidad que puede ser única y no está dispuesto a desaprovecharla. El presidente del PP andaluz recuerda las generales del pasado junio, cuando su partido derrotó por primera vez al PSOE de la era Susana Díaz tras hincar la rodilla en los tres duelos precedentes. También tiene reciente el último sondeo del Egopa, que le augura una hipotética victoria en unas generales y un segundo puesto muy cercano al empate técnico con los socialistas en unas autonómicas. Todo ello sin contar con que Díaz puede caerse del cartel si coge el AVE a Madrid y con ella parte de la potencia electoral del PSOE andaluz. Moreno se ve más cerca del Gobierno andaluz que nunca, pero es consciente de que para llegar a San Telmo tiene que "ensanchar la base social" y lograr el apoyo de "una mayoría de ciudadanos" permitan al PP hacerse con el Ejecutivo andaluz. Moreno quiere coger impulso para conseguir su objetivo y lo hará en Málaga, donde los populares andaluces celebrarán su XV congreso el fin de semana del 17 al 19 de marzo.

El presidente del PP regional confirmó ayer en la reunión de la Junta Directiva Regional la fecha y el lugar del cónclave, pese a que ya se barajó el pasado fin de semana durante el Congreso Nacional. Moreno no nació en Málaga, pero es la ciudad donde se crió y comenzó su carrera política y no alberga la asamblea andaluza de los populares desde la refundación del partido. El objetivo de Moreno es revalidar su mandato como presidente en un congreso en su ciudad tres años después de heredar el turbulento liderazgo del ahora ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, entonces centrado en su labor de alcalde de Sevilla.

El jefe de los populares andaluces aseguró que el congreso será "100% democrático, tanto como los anteriores", pero incidió en la nueva fórmula de elección resultante del XVIII Congreso Nacional del PP. Con el modelo de doble vuelta, los más de 160.000 afiliados del PP en la región podrán elegir entre los aspirantes en las urnas que se habilitarán los días 6 y 7 de marzo. Por el momento sólo Moreno ha anunciado su candidatura, pero cualquier militante tiene hasta el martes 21 de febrero para presentar sus 90 avales. Si los consiguen, su nombre estará en las papeletas junto a las del líder popular en las sedes del partido. Después, los 1.490 compromisarios, que también se eligen en un 80% los días 6 y 7 de marzo, tendrán que refrendar en el congreso lo que salga de las urnas.

"Aquel que crea que está en condiciones de mejorar este proyecto tiene todo el derecho del mundo", afirmó Moreno para después asegurar que "la unidad" de la que presumen en su partido no se traduce "en no discrepar o no opinar". "Somos un partido plural, rico en ideas, perspectivas y conocimiento", añadió el líder popular abundando en esa idea de "ensanchar" la base social del PP en Andalucía.

Para conseguir ese objetivo, Moreno quiere que al PP se le reconozca -junto con su "capacidad de gestionar"- como un partido "con corazón y sensibilidad" en materia social. Para ello le ha encargado a su vicesecretaria Ana Mestre la ponencia social . Patricia Navarro será la responsable del equipo que buscará "modernizar las estructuras" y reformar el reglamento interno del PP andaluz y Patricia del Pozo se quedará con la ponencia de empleo y economía. La cuarta y última, que versará sobre comunicación e innovación, correrá a cargo de Toni Martín.

Para organizar el cónclave que albergará el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Juanma Moreno ha confiado en un equipo de 31 personas comandado por el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco. El regidor tendrá a la sevillana Virginia Pérez y al también almeriense Juan José Matarí como vicepresidentes del comité que organiza el congreso regional del PP.

"Soy consciente de que he cometido errores", reconoció el líder popular después de anunciar su candidatura, que espera que sea apoyada mayoritariamente. Si todo sale según sus planes, Moreno continuará "una travesía complicada" con optimismo. "Sólo nosotros podemos ser la alternativa para darle a Andalucía lo que se merece". "Me dejaré la piel ante la maquinaria electoral más poderosa de España y un Gobierno con hondas raíces", aseguró el líder de los populares. "Lo vamos a conseguir". Después sólo se oían los aplausos.