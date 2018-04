La Junta acudirá al CPFF de mayo para exigir una financiación "correcta"

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, insistió ayer en reclamar una financiación autonómica "correcta" para Andalucía porque la comunidad "ha perdido 5.200 millones de euros en siete años". Con esa predisposición estará presente el Ejecutivo andaluz en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que el Gobierno tiene previsto convocar el próximo mes, según anunció ayer el ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, para tratar sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. Ese fue el compromiso que adquirió el presidente, Mariano Rajoy, en su reunión del pasado miércoles con la jefa de Ejecutivo andaluz, Susana Díaz.

"No es posible seguir reclamando actuaciones diarias", apostilló Jiménez Barrios, como hacen algunas formaciones políticas, "si al mismo tiempo no se acompaña de una financiación correcta". "Andalucía no puede seguir perdiendo mil millones de euros anuales, porque entonces no podremos seguir el ritmo de inversión de ahora mismo", advirtió el vicepresidente del Gobierno andaluz, que sugirió pensar en "cuánto" se podría haber hecho con ese montante que ha dejado de recibir la comunidad, "cuánto podríamos resolver desde el punto de vista educativo o sanitario".

A la pregunta de si Andalucía recuperará esos 5.200 millones de euros "perdidos" y si el Gobierno de la Junta "los da por perdidos", el vicepresidente respondió que "nosotros no damos por perdido nada" y "vamos a jugarlo fuertemente, porque entendemos que tenemos una gran legitimidad como Gobierno, un gran respaldo". En esa línea, Jiménez Barrios indicó que esto "no es una polémica entre PSOE y PP, sino una razón de justicia del Gobierno de Andalucía que lo pide en nombre de los andaluces, por lo que el Gobierno central tiene que estar a la altura".

El número dos del Gobierno autonómico hizo hincapié en que "ninguna formación política niega ya que Andalucía está infrafinanciada", al tiempo que destacó la "fortaleza muy importante" que, a su juicio, tiene el acuerdo alcanzado en el Parlamento autonómico para acordar las reivindicaciones de la comunidad para la reforma del sistema de financiación autonómica.

Por su parte, Méndez de Vigo calificó como "muy positiva" la reunión del miércoles entre Rajoy y Díaz. "Siempre hemos tenido claro que tiene que ser un acuerdo entre todos, que nos sintamos cómodos", insistió el ministro, que quiso subrayar el interés del Gobierno en "avanzar en un nuevo modelo de financiación" porque las autonomías gestionan muchas competencias de peso que requieren financiación "suficiente".

Jiménez Barrios valoró que la presidenta de la Junta acudiera a la Moncloa con "una gran legitimidad", la de estar apoyada por todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento andaluz con la excepción de Ciudadanos, recordando que el partido naranja no se ha sumado al acuerdo del Parlamento, algo que, para el vicepresidente de la Junta, "no se entiende" y por lo que "habrá que pedirle explicaciones" al líder nacional de C's, Albert Rivera. El vicepresidente autonómico abundó en que "el debate abierto en España" en relación al modelo de financiación autonómica "pone de manifiesto" lo que "a pulmón hacen los andaluces" -en referencia a la prestación de "servicios sanitarios, educativos y de temas de igualdad y dependencia".