Marín no desea un adelanto electoral aunque admite que beneficiaría a Ciudadanos

"Yo no quiero que se adelanten las elecciones". El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, es tajante cuando se le pregunta sobre la posibilidad de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, decida no agotar la legislatura y llame a las urnas este mismo año. "Lo que yo quiero es que se respete la normalidad democrática, y eso se hace cuando los gobiernos cumplen su mandato de cuatro años", asegura el presidente y portavoz del grupo parlamentario de la formación naranja, que admite que "probablemente a Ciudadanos sí le convenga ese adelanto electoral, pero nosotros no estamos en eso". "Otros partidos llevan mucho tiempo en clave electoral, y está ya mirando los sillones, los escaños y los concejales. Pero nuestra forma de hacer política es diferente", sostiene Juan Marín, que reitera que su objetivo es ser "útiles, ya sea desde la oposición o desde el gobierno".

El líder regional de Ciudadanos incide en que su "sensación" es que no habrá elecciones andaluzas en 2018, "aunque eso no quita que, ya en 2019, se puedan celebrar algunas semanas antes de marzo, que es la fecha inicial".

Marín no quiere atarse las manos de cara al futuro, por lo que ni descarta ni contempla la entrada de su formación en el Gobierno regional tras los comicios. "Si se repitieran los mismos resultados, todo puede pasar, incluso que no fuéramos tan determinantes", señala el político sanluqueño, que apunta que ve "cada vez más posible" un acuerdo entre el PSOE y Podemos. "No lo descarto en absoluto porque hay un acercamiento continuo entre ambas formaciones en el Parlamento andaluz", manifiesta.

El partido naranja defiende que no le perjudicará el hecho de ser el único partido que no ha apoyado el acuerdo sobre la reforma de la financiación autonómica en el Parlamento. "Ciudadanos ha sido muy coherente en este asunto, y no como el PP, que presentó una batería de enmiendas contra la propuesta inicial del PSOE, vio cómo las rechazaban todas, y pese a eso votó a favor", reitera Marín, que argumenta que su partido "defiende a los andaluces y dice que un andaluz no es menos que un navarro o un vasco".