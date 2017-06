'Startups' andaluzas que marcan la diferencia

"Si piensas que eres demasiado pequeño como para hacer una diferencia, es que no has dormido nunca con un mosquito en la habitación". Este proverbio africano aplicado al emprendimiento viene a decir que no hay ideas insignificantes ni equipos pequeños a la hora de poner en marcha un negocio. Dar un paso al frente, trabajar duro y perseverar son los elementos básicos comunes de las empresas que logran hacerse un hueco en el mercado.

En este proceso de crecimiento se agradece el acompañamiento de expertos que ya han recorrido ese camino, un papel que en Andalucía asume el Programa Minerva, una iniciativa promovida por la Junta de Andalucía y Vodafone para el impulso de proyectos tecnológicos. Hasta la primavera de 2018, las ideas de negocio seleccionadas en esta quinta edición trabajarán en su aceleración y participarán en varios bloques de trabajo enfocados al negocio, la comunicación, las ventas y comercialización de su producto o servicio. Los talleres formativos en grupo, las sesiones de mentoring y seguimiento personalizado son algunas de las herramientas de las que dispondrán estas jóvenes empresas en estos meses.

Y todos ellas buscan el mismo objetivo: llegar al mercado con más garantías de éxito, consolidarse en su sector, obtener beneficios estables y, llegado el caso, expandirse. Trabajan desde sectores tan variados como el ocio, la salud, la tecnología, el agrotech -tecnología aplicada al mundo rural- y el desarrollo de la smart city, aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

Desde el desarrollo de internet, las aplicaciones se han instalado en nuestra rutina, haciéndose casi indispensables para nuestro día a día. Tanto es así, que nos ahorran tiempo o más de un quebradero de cabeza a la hora de abordar diferentes cuestiones. Por ejemplo, organizar las vacaciones. ¿Y si tuviéramos un ayudante virtual que nos guiara a lo largo de nuestros días de descanso sin necesidad de bucear sin rumbo por la red? Esta es la idea precisamente de Güelcom, la propuesta de la empresa Levelbots, orientada al sector hotelero. Todo un asistente virtual con el que los huéspedes pueden desde reservar una habitación, a conocer las actividades que organiza el hotel o tener información turística de la ciudad que visitan. Una complementación perfecta para otra de las ideas aceleradas en Minerva, Guidy, con la que los usuarios pueden conocer información de todo tipo sobre ocio, restauración, oferta cultural o tiendas. Ya está en funcionamiento en Cádiz, por lo que los usuarios pueden tener lo mejor de esta ciudad en un solo clic. Si a esto se le añaden herramientas para socializar vía internet, la oferta incrementa aún más su valor. Porque Guidy permite, además, conocer gente nueva, chatear con los amigos de siempre y compartir experiencias.

Nuevos espacios virtuales

La tecnología lleva a la socialización a su máximo exponente y pone al alcance de la mano innumerables posibilidades, más allá de fronteras espaciales. Así, la interesante propuesta de Flymate fomenta las experiencias sociales con su plataforma de búsqueda de vuelos y hoteles específica para encuentros grupales en un destino común y permite además repartir el coste a partes iguales.

El enfoque social sigue sumando con Kiwed, cuya idea es la instalación de redes wifi en establecimientos, como comercios y hoteles, para que puedan ofrecer a sus clientes funciones interactivas y lanzar campañas de marketing personalizadas. Todo un avance también para el mundo de la publicidad digital, que cada día selecciona sus campañas en base a una serie de estudios previos en los que se conocen casi a la perfección las preferencias y gustos de los usuarios a los que se dirige.

El turismo sin intermediarios, gestionado directamente entre ofertante y demandante, es una tendencia global que ha llegado para quedarse y que ha cambiado la manera de viajar por carretera, de contratar alojamiento o de vivir experiencias en el destino. A la oferta hotelera hay que sumar la de los apartamentos turísticos comercializados a través de internet. Un reciente informe de Exceltur indica que en 2016 la oferta global en las plataformas digitales sumaba más de 362.400 plazas en viviendas, un 88,3% más respecto a 2015.

Para una fácil gestión de este tipo de alojamientos turísticos, Chekin ha creado una app que acorta los procesos a la hora de contratar e instalarse en uno de estos apartamentos. En un par de minutos puede completarse el procedimiento del check-in de forma telemática, para que tanto el gestor como el usuario no malgasten su tiempo. Y toda la documentación se almacena en la nube, por lo que no hay riesgo de perder papeles importantes.

Facilidades y ahorro de tiempo son también algunos de los beneficios de Colindar, una app para gestionar las rutinas de una comunidad de vecinos que incluye tablón de anuncios digital, una herramienta para votar online o un espacio para reservar pistas deportivas. La plataforma puede usarse para una vivienda particular -con cesta de la compra, avisos, mensajería entre los miembros de una familia- y como herramienta de trabajo para los administradores de fincas.

La fidelización en la era de internet

El uso masivo de internet y de las redes sociales ha propiciado que las empresas tengan que adaptarse a las nuevas formas de comunicarse con sus clientes, convertidos ahora en seguidores cuya fidelidad hay que mimar. Transmitir la credibilidad de una marca se transforma en una misión ineludible para cualquier compañía con presencia en la red, accesible desde cualquier parte del mundo. La figura influyente de un líder de opinión es de gran ayuda en estos casos. Los llamados influencers, cada vez más profesionalizados, cuentan en algunos casos con millones de seguidores en sus perfiles de Instagram, Facebook o Twitter, su actividad mueve enormes cantidades de dinero y están cambiando incluso la forma de consumir. Sus recomendaciones resultan ser las más eficientes y su asociación con la marca adecuada es garantía de éxito.

En este contexto surge Klouters, que ofrece un paquete de servicios que facilita a estos generadores de opinión vender su línea de productos -moda, bisutería, complementos, por ejemplo- y como un escaparate para su imagen. Un mundo impregnado de dinamismo digital con el que llegar a implantarse en el mundo real, llegando a los lectores y clientes.

Como se ve, aprovechar las herramientas digitales para darse a conocer es una tendencia en alza. Por eso, el marketplace de publicidad Risoto Media contribuye a hacer más eficaz la compra-venta de espacios publicitarios por parte de anunciantes, agencias y medios, tanto online como offline.

Y es que cada vez más las pymes son conscientes de las ventajas del salto digital y de la creación de un negocio online. La digitalización y el uso del e-commerce son claves para incrementar las ventas, la visibilidad y atraer nuevos compradores. Así, un estudio de eBay destaca que casi una de cada cuatro pymes españolas ya vende online y que las ventas de las empresas con e-commerce son mayores que las de una tienda física.

Poner en marcha una tienda online puede parecer una tarea inabarcable para una pequeña empresa. Por eso, los servicios de iwOS tienen el objetivo de facilitar al comercio tradicional su digitalización. Creando una plataforma online que puede gestionarse sin conocimientos de programación o desarrollo web y con una serie de recursos avanzados para unificar la tienda física con la venta electrónica.

La personalización de los contenidos ha llegado también al mundo del deporte y a la gestión de este tipo de eventos, donde cada segundo cuenta. Irinnav es un sistema de navegación para el seguimiento en tiempo real de los participantes de una prueba deportiva. La monitorización vía satélite también permite gestionar el dispositivo sanitario y resolver incidencias en tiempo récord. La retransmisión en directo es independiente del número de participantes y visitantes a la cita y, por supuesto, es posible ver en diferido la prueba y compartir los mejores momentos en las redes sociales. En la Andalucía Bike Race, una prueba por etapas de bicicleta de montaña de seis días de duración, han usado esta tecnología desde la edición de 2014 con resultados muy satisfactorios.

Los apasionados del motor encontrarán en BeRacing un sistema de telemetría para que cualquier conductor pueda grabar sus sesiones y analizarse como piloto de forma profesional -desde sus tiempos por vuelta, estilo de conducción, a trazadas y consistencia-. La clave está en el dispositivo BRAIN dose, que contiene multitud de sensores que registran al detalle las variables de entrenamiento, de una vuelta de calentamiento o de una carrera, ya sea en un kart, en un rally, Gran Turismo o Fórmula. El piloto puede valorar así sus progresos y conocer sus límites gracias a los completos informes que encontrará en la aplicación de BeRacing.

Revolución tecnológica en el campo

Otro sector que se ha visto beneficiado en las últimas décadas por las mejoras tecnológicas es el agrario. Procesos de modernización aplicados al sector primario, que es uno de los más importantes en Andalucía y motor clave de su tejido económico, son cada vez más comunes. De ahí, la necesidad de subrayar la importancia de ideas de negocio tales como AGResebe, que ha desarrollado varios módulos interconectados y personalizados para la gestión eficaz y rentable de una empresa agrícola: los recursos, los cultivos, cuadernos de campo, informes de la producción, contabilidad y facturas. El acceso a estos servicios puede hacerse desde cualquier dispositivo y ofrece datos en tiempo real.

La unión de tecnología y agricultura ha propiciado desde siempre grandes avances en el campo, para mejorar la producción agrícola que alimente a la creciente población mundial, controlar los costes y, desde hace poco, para adaptar este sector al mundo digitalizado. La popularización de los drones en la agricultura ha propiciado un salto cuantitativo y cualitativo en cuestiones de producción, para labores de vigilancia y de prevención. En el campo, han resultado ser de gran utilidad sobre todo para hacer estudios agrícolas y de los terrenos. MBM está especializada en el diseño, fabricación y operación de estos vehículos aéreos no tripulados, adaptados a cada cliente. Suyo es el drone Hydrone8, especializado en servicios de inspección y obtención de datos.

El uso racional de los recursos no sólo beneficia a la rentabilidad de una empresa; también al medio ambiente. Un ejemplo claro es el de Transeop, una aplicación que se centra en la logística y propone una nueva forma de poner en contacto a las empresas con los transportistas, aprovechando los espacios vacíos de los camiones. En esta plataforma, las pymes que no disponen de flota publican las características de la mercancía que quieren mover. A su vez, los transportistas reciben una notificación sobre cada pedido y, si les interesa, mandan un presupuesto a la pyme. En menos de cinco minutos es posible cerrar el trato, en el que ganan ambas partes. Al emplear mejor cada viaje, los precios resultan más competitivos.

Las rutas principales que cubre Transeop son Andalucía-Madrid, Andalucía-Comunidad Valenciana y desde allí a Cataluña. En poco meses han logrado ya 1.400 transportistas y unas 270 empresas usuarias de toda España. Y también han cruzado fronteras con envíos internacionales, como un encargo desde Huelva hasta Lituania.

El equipo de esta pequeña startup trabaja ahora en conseguir financiación para hacer mejoras en la plataforma e impulsar el negocio. Una de las novedades en las que trabajan es establecer un rango de precios para que la pyme pueda conocer el coste del servicio de forma instantánea al publicar la carga, según sus características.

Transeop no sólo favorece al sector de los transportistas, que sufre la competencia desleal de los grandes operadores logísticos, sino que también impulsa la responsabilidad medioambiental. Al optimizar la capacidad de carga de los camiones, que viajan llenos, son necesarios menos vehículos en la carreteras, con lo que disminuyen las emisiones de CO2.

Y es que las nuevas experiencias de movilidad son una tendencia al alza. El desarrollo de la movilidad conectada es un sector en el que están implicadas más de 1.100 startups que han recibido unos 65.000 millones de euros de financiación, sólo por detrás del fintech en cuanto a niveles de inversión.

Innovaciones para el cuidado de la salud

En los últimos años, los avances tecnológicos aplicados al cuidado de la salud aportan buenas y novedosas soluciones y posibilitan avanzar en el autocuidado personal, la inmediatez del diagnóstico y el tratamiento y la eliminación de barreras físicas y temporales. Todo lo anterior figura entre los beneficios que aporta OpenTherapi, que redefine las consultas online de psicología con una herramienta multiplataforma que facilita que los pacientes accedan a un tratamiento en cualquier parte y con seguridad. Además de vídeo y audio en alta definición, en OpenTherapi hay un chat en directo y se pueden compartir documentos y recursos multimedia. Cada psicólogo cuenta además con un perfil público que incluye las valoraciones de los pacientes.

Con un enfoque más pedagógico, Las aventuras de Tate acompaña en el proceso de aprendizaje a los niños con dificultades en el lenguaje y el habla, para que puedan mejorar sus habilidades comunicativas mediante el juego, de forma interactiva. Al aplicar la gamificación a la educación el aprendizaje resulta, de forma sutil, más estimulante. Los contenidos de esta aplicación para tablet, que han sido diseñados por profesionales expertos en audición y lenguaje, toman la forma de minijuegos en los que el niño tiene que ayudar a Tate a recuperar su voz. Y de esta forma el pequeño consigue trabajar sus propias dificultades.

Por su parte, Lesielle da un paso importante en el concepto de cosmética personalizada, pues comercializa los componentes cosméticos por separado para crear en casa la crema perfecta para cada persona. El usuario puede elegir por separado la textura de la crema -ligera, oil-free, más nutritiva o hidratante, según el tipo de piel y la época del año- y los activos -para tratar por ejemplo los signos de la fatiga o de la polución, rojeces, líneas de expresión o conseguir un efecto lifting-. El dispositivo patentado por Lesielle mezcla estas formulaciones en sólo tres segundos, de forma que se obtiene un cosmético personalizado al momento y de una manera económica: el tratamiento mensual ronda los 30 euros, lo que facilita acercar a todos los bolsillos el cuidado personal. Y para los grandes aficionados a este mundo, en Lesielle se indican las cantidades de activo, para que no queden dudas de su eficacia.

Aún es un prototipo funcional, pero en el dispositivo, que será de bajo coste, se pueden mezclar hasta cuatro activos o tratamientos diferentes. La distribución de las formulaciones se hará tanto vía web como a través de un distribuidor físico y la intención es llevar esta propuesta a toda Europa, empezando por España, Francia, Italia, Alemania, Suiza y Reino Unido. Para conseguirlo, lanzará una campaña de crowdfunding en la página de micromecenazgo Kickstarter a finales de septiembre.

España ocupa la quinta plaza en la clasificación de ecosistemas de startups entre los países europeos, según datos de la Comisión Europea. Mobile World Capital Barcelona cifró en 2.663 el número de startups que había en nuestro país a principios de este 2017. Estas empresas de base tecnológica captaron el pasado año 502 millones de euros en financiación.

NomadCoworker ha sabido dar respuesta a una de las necesidades principales de las empresas de nueva creación y se dirige a los emprendedores que buscan un espacio para trabajar. Tiene el objetivo de convertirse en una comunidad colaborativa de espacios conectados en la que hacer reservas en tiempo real. Sin duda, un apoyo para cualquier forma de emprendimiento, donde las startups tiene un papel relevante.

En la misma línea de impulsar el talento está Taalentfy, que pone en contacto a empresas y candidatos. La peculiaridad es que éstos pueden identificar en qué son buenos, más allá de su expediente y experiencia profesional, localizar sus flaquezas y acceder a formación para mejorar sus competencias.

Son muchas y buenas las ideas generadas desde Andalucía y que componen esta quinta edición del Programa Minerva. Tienen por delante un año de duro trabajo para conseguir convertirse en negocios reales que enriquezcan el tejido productivo de la comunidad. El tiempo dirá si logran dejar su huella. ¿A que cuesta no contagiarse de esta pasión emprendedora?