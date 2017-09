Moreno reclama "rebeldía" contra la actitud "grotesca" de la presidenta de la Junta

"El modelo de gestión socialista está haciendo aguas por todas partes, está claramente agotado y lo vemos en distintos ejemplos". El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, aprovechó ayer un encuentro en Jaén con los presidentes provinciales de su partido para lanzar un duro ataque contra el Gobierno de Susana Díaz y, concretamente, contra su presidenta. Tanto es así, que pidió a la sociedad "un principio de rebeldía" ante "la actitud grotesca y soberbia" de la jefa del Ejecutivo autonómico.

Moreno, que coordinó y planificó con los presidentes provinciales un nuevo curso político "fundamental y determinante para el futuro de Andalucía", acusó a Díaz de llevar a la comunidad autónoma a un "empobrecimiento progresivo y paulatino", al tiempo que advirtió a la presidenta que "si cree que con un insulto va a callar la boca del principal partido de la oposición está profundamente equivocada" porque "a nosotros nadie nos va a amordazar por mucho que insulte, por mucho que levante la voz y por mucho que mantenga esa actitud tan soberbia y altiva".

Para ilustrar su acusación contra la gestión del PSOE en la Junta, el líder de los populares andaluces incidió en que la región sigue siendo una de las que padece la tasa más alta de desempleo en Europa, "con las políticas activas paralizadas y habiendo tenido que devolver más de 800 millones de euros de fondos por no saber utilizarlos".

Moreno, que enfatizó que Andalucía "no puede permitirse el lujo de un Gobierno que está dormido" y que "la mentira no puede salirle gratis al PSOE", anunció -refiriéndose a la provincia en la que se celebró el encuentro con los dirigentes provinciales- que el PP propiciará una batería de iniciativas en el Parlamento que tendrán como objetivo la provincia de Jaén en los sectores agroalimentario, turístico e industrial para que "a Jaén no le vuelvan a robar el futuro".

La vicesecretaria general del PSOE de Jaén, Ángeles Férriz, replicó a Moreno recordándole que ya existe un plan específico para la provincia de Jaén, "se llama Plan Activa, estaba impulsado por el Gobierno socialista de España en colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial y está paralizado desde el año 2012 por obra y gracia del Gobierno de Rajoy".