El PP denuncia el "abuso" que hace el SAS de profesionales sanitarios

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, denunció ayer el "abuso" al que se somete a los médicos y enfermeros de los centros sanitarios públicos andaluces dado que "hacen 51 horas semanales" al tener que enlazar guardias de 24 horas con sus horarios normalizados, por lo que ha llamado la atención sobre la "peligrosidad" que esto supone. Crespo achacó que "el personal tenga que echar más horas de las previstas" a que tanto el plan verano como las contrataciones a bolsa por parte del Salud se han hecho "tarde", de modo que los profesionales "se iban a otras comunidades autónomas o fuera de nuestro país", dado que además "los contratos en Andalucía eran precarios".

"Nos parece de un cinismo increíble de una Administración autonómica que pide 35 horas semanales", añadió la portavoz popular, quien apuntó que los contactos con los sindicatos médicos mantenidos por su partido han revelado que el personal sanitario estaría haciendo 51 horas a la semana, "especialmente los enfermeros".

La dirigente del PP-A incidió además en la "peligrosidad" que conlleva esta situación, dado que los trabajadores afrontan "doble y triple cupo" porque desde la Junta "no han encontrado profesionales en las bolsas porque han ido tarde y lo han hecho mal". "No queremos ser tremendistas, no queremos atacar a la sanidad pública, sino poner de manifiesto realidades como puños", afirmó la diputada popular.

Crespo, que recordó que su formación abordará en la Cámara autonómica el sueldo de los altos cargos del SAS, adelantó que también se elevará una proposición no de ley sobre los "abusos" a los profesionales durante este verano y una pregunta parlamentaria sobre las listas de espera, que Salud "tiene la obligación de publicar cada seis meses y lleva 14 meses sin publicarla".