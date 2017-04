El PSOE andaluz se marca como reto obtener más de 20.000 avales

Susana Díaz y Patxi López ya han formalizado su candidatura a las primarias ante la sede del PSOE de la calle Ferraz, y hoy lo hará el tercero: Pedro Sánchez. A partir del jueves, las candidaturas comenzarán a recoger los avales, serán necesarios algo más de 9.000, pero el equipo de Susana Díaz ha concebido este paso formal como si se tratase de unas primarias dentro de las primarias, una toma de temperatura a la militancia.

El PSOE andaluz se va a lanzar a recoger firmas en la comunidad, su objetivo es llegar, al menos, a los 20.000 avales, que fueron los que obtuvo Susana Díaz cuando el ex consejero Luis Planas intentó competir con ella con motivo de la salida de José Antonio Griñán. "No hay avales libres y avales cautivos", sostuvo ayer el número dos de Susana Díaz, Juan Cornejo, que utilizó una frase empleada por Pedro Sánchez hace tres años. Los pedristas sostienen que esta recogida no es tan importante, aunque en las primarias anteriores, quien aspiraba a ser secretario general con la ayuda de Susana Díaz llevó 41.000 avales a Ferraz. Y ése es el segundo objetivo de los susanistas: sobrepasar en el conjunto de España las 41.000 firmas.

En la recogida de avales aún pesará la influencia que sobre la militancia tienen los líderes locales, tales como los alcaldes y eso beneficiaría a Susana Díaz, según los pedristas, pero no está nada claro que quienes firmen por uno, o por una en este caso, terminen votando por otro.

Hasta ahora, Pedro Sánchez ha presumido del apoyo masivo de la militancia, pero parece que la de los avales no va a ser la primera batalla. Uno de sus portavoces, el valenciano José Luis Ábalos, criticó que el censo definitivo no se conocerá hasta el 28 de abril, en plena recogida de los avales. Conocer el número exacto de militantes es sustancial para saber cuántos suman ese 5% necesario para ser candidato. No obstante, la gestora dará a conocer el número, a falta de los recursos y sus resoluciones, mañana miércoles. Quien ha declarado que no participará en "la guerra de los avales" es Patxi López, que entregó su solicitud en Ferraz de modo personal. El vasco Eduardo Madina y la aragonesa Adriana Lastra fueron los encargados de llevar la documentación de Susana Díaz. Madina fue el contrincante de Pedro Sánchez en las pasadas elecciones primarias y su candidatura frenó las intenciones de la presidenta andaluza. "Si yo fuese el candidato, me gustaría que me avalase el mayor número de compañeros posible", dijo ayer Juan Cornejo.

Los candidatos han hecho público cuánto han ingresado hasta ayer en la cuenta de Ferraz: 100.296 euros, Susana Díaz; 36.658, Pedro Sánchez, y 12.000, Patxi López. Previamente, Sánchez ya recaudó 100.440 euros con un micromecenazgo que, según su página web, ya se ha gastado de modo íntegro.

La campaña de Susana Díaz parece que va a ser apabullante, por emplear el término con el que los pedristas han querido criticarla. Esta semana hará campaña en cinco comunidades. Ayer estuvo en la Costa del Sol, hoy en Alcalá de Henares y el miércoles viajará a Barcelona a participar en un acto del PSC en recuerdo de Carme Chacón. El jueves estará en un acto institucional con los Reyes eméritos en Sevilla, participará en la sesión de control al Gobierno, aunque ya tarde tendrá un acto en Sevilla. El viernes viaja a Játiva; el sábado, a Elche y Alicante, y el domingo, a Ciudad Real. Y eso que el plazo para la recogida de avales finaliza el 4 de mayo. Del 9 al 20 de mayo se celebrará la campaña propiamente dicha, y el 21 se abrirán las urnas para elegir al próximo secretario general del PSOE.

Uno de los actos más significativos es el que Díaz ha cerrado en Barcelona el miércoles 26 de abril. Se trata de un foro de una entidad privada donde la presidenta andaluza ya intervino con motivo del referéndum secesionista, no es un acto con militantes, pero será presentada por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. El líder de los socialistas catalanes no apoyará, formalmente, a ningún candidato, pero esta presentación adelanta bastante de qué puede ocurrir en Cataluña. En un principio, Susana Díaz no iba a contar con apoyos de peso en esta comunidad. Nuria Parlón, la alcaldesa que compitió con Iceta en las primarias del PSC, se posicionó con Pedro Sánchez, y otra regidora de importancia, Nuria Marín, con Patxi López, pero este gesto de Iceta parece indicar nuevos movimientos de la dirección catalana, aunque sean bajo la manta.

Susana Díaz perdió mucha popularidad en Cataluña después de la abstención a Mariano Rajoy, pero unos 200 voluntarios del PSC intentan ahora paliar la desventaja. Cornejo declaró en Sevilla que "PSOE y PSC resolvimos una situación que era violenta para ambos" y elogió el trabajo que ha hecho la gestora para esta reconciliación, por lo que estima que se ha producido un punto de inflexión en Cataluña respecto a Susana Díaz. Iceta es un astuto hombre de aparato, aunque sea del PSC, y no es de los que se inmolarán a medida que se acerque la elección del 21 de mayo.