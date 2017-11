Pacheco preguntará a Interior cuántos años llevaba el crucifijo en la prisión

El ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco exigirá explicaciones a Instituciones Penitenciarias sobre su traslado del módulo de respeto número 12 al número 8 de la prisión de Puerto IIII. En una inspección por sorpresa, los funcionarios encontraron en su celda un crucifijo de madera que consideran susceptible de ser usado como arma, además de tres libros más de los permitidos y una almohada extra.

Según fuentes cercanas al ex regidor jerezano, el crucifijo de madera en cuestión "llevaba meses, por no decir años, dentro de los recintos custodiados por Prisiones". Es decir, en este caso se pone en duda que cuando se considerara que el referido crucifijo podría ser un arma peligrosa "fue cuando llegó a manos del ex alcalde ya que antes tuvo que pasar por multitud de registros y nadie dijo nada, incluso cuando estuvo en posesión de su anterior propietario".

Dicho crucifijo de madera apenas tiene ocho centímetros de alto y fue un regalo de un ex recluso a Pacheco una vez fue puesto en libertad. "Es algo que no es de extrañar pues Pedro Pacheco se había erigido en el asesor legal de los reclusos del módulo número 12 de la Prisión de Puerto III".

De persistir esta situación y si las respuestas no fueran de satisfacción de Pedro Pacheco, es presumible que el ex alcalde de Jerez solicitará el auxilio del juez de Vigilancia Penitenciaria que deberá dirimir si se han vulnerados sus derechos en la prisión y si dicho objeto es susceptible de ser considerado como un arma peligrosa.