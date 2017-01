Podemos e IU se suman al PP y piden que el Parlamento debata la sanidad

Podemos e Izquierda Unida son partidarios también de que el Parlamento acoja un debate general sobre la sanidad pública en Andalucía. La situación derivada de las movilizaciones que las plataformas de la marea blanca están llevando a cabo en varias capitales andaluzas contra la política sanitaria del Gobierno autonómico precisa, según estas formaciones, de un debate exclusivo y en profundidad en la Cámara. Los dos grupos de izquierda se suman así a la tesis del PP, que también reclama una sesión parlamentaria con propuestas de resolución.Según el artículo 150 del reglamento del Parlamento, para que se pueda celebrar un debate de carácter general debe ser iniciativa del presidente de la Cámara o, al menos, de dos grupos parlamentarios o de la mayoría absoluta de los diputados. Cuando la iniciativa provenga de grupos parlamentarios o diputados, deberá mediar un escrito suficientemente motivado que justifique la realización de un debate de esta naturaleza en pleno, independientemente de que existan o no previamente iniciativas parlamentarias relativas a la cuestión.Podemos e IU consideran que su iniciativa está más que justificada por la "fuerte" contestación y el rechazo social que provoca el "deterioro" que sufre la sanidad pública en la comunidad. Sevilla, Granada, Málaga y Huelva fueron el pasado domingo escenarios de manifestaciones multitudinarias contra el modelo del SAS auspiciadas por colectivos sociales, asociaciones de usuarios, pacientes, organizaciones sindicales y profesionales.En su solicitud para la celebración de este pleno, Podemos e IU ponen el foco para ilustrar el grave descenso en la calidad de la sanidad andaluza en el incremento de la media de espera quirúrgica, de las consultas y de las pruebas de diagnóstico, además de que ya no se publican datos sobre algunas de estas últimas. Las dos formaciones inciden en que el alargamiento de las listas de espera "prolongan los tratamientos con medicamentos y de ello se benefician las farmacéuticas, al incrementarse el gasto y las derivaciones a empresas privadas". Podemos e IU hacen referencia a otras reivindicaciones, como el necesario aumento de recursos destinados a la Atención Primaria, la mejora de la atención sanitaria en el medio rural o la exigencia de una mayor transparencia en la gestión del sistema sanitario. A todo ello suman las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras, "aquejados de temporalidad y parcialidad" en los contratos y de una precariedad que "se ha extendido por todo" el sistema sanitario público de Andalucía. Los dos partidos recuerdan la pérdida de miles de puestos de trabajo "imprescindibles" para devolver a la sanidad andaluza la calidad de su cartera de servicios, situaciones a las que se enfrenta la ciudadanía "sin recibir" respuestas del Ejecutivo. "Entendemos que las demandas planteadas en torno a la finalización de equipamientos sanitarios o las polémicas fusiones hospitalarias merecen un debate en profundidad con adopción de acuerdos que reorienten la política pública sanitaria en nuestra comunidad autónoma", demandan los dos partidos.Entretanto, el PP-A abogó ayer por la creación de un grupo de expertos en la Consejería de Salud que "encauce la situación" de la gestión sanitaria en la comunidad y que esté compuesto por los profesionales sanitarios, los sindicatos, el Colegio de Médicos y por representantes de los pacientes. La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, informó de que esta será una de las medidas que va a plantear su formación, ya que entienden que el equipo actual está "incapacitado para dar una solución" a la situación actual. Crespo indicó también que al Parlamento debe acudir un grupo de trabajo formado por profesionales sanitarios que dé a los grupos "propuestas contundentes" para mejorar la sanidad pública andaluza. El PP ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "profesionalice" la sanidad pública y que cambie a su equipo sanitario, al que ve "politizado, por uno más técnico en el que los puestos de libre designación de responsabilidad se cubran por concurso de méritos.

Las plataformas diseñan un "plan de emergencia"

"Ellos han tenido tiempo para arreglar esto y no lo han hecho. Que nos dejen ahora a nosotros". Así de tajante se mostró ayer el médico Jesús Candel, Spiriman, en una nueva protesta contra la reordenación sanitaria que congregó a más de 2.000 personas frente al Edificio de Gobierno del Virgen de las Nieves de Granada. Candel volvió a pedir la dimisión de la gerente de los hospitales, Cristina López Espada, por "dar la espalda" a los profesionales. En la concentración, en la que quedó constancia de la alta tensión reinante en las plataformas, se anunció que durante este mes incrementarán las protestas, por lo que Candel pidió un "esfuerzo" para que se secunde. La siguiente, mañana ante la Delegación de Salud para pedir la dimisión del delegado Higinio Almagro. La protesta de ayer se realizó coincidiendo con la reunión que mantuvo la gerente de los hospitales con los cuatro sindicatos firmantes del acuerdo de negociación. Candel aseguró que no tenían expectativas puestas en esa reunión ya que la negociación que requiere esta crisis sanitaria "va más allá de los sindicatos, va de la exigencia de una ciudad entera y de los profesionales por dos hospitales completos, dos áreas sanitarias y derogar la fusión". "Las expectativas no son buenas porque hay un enrocamiento por su parte, así que lo mejor es que Cristina López Espada, que no nos ha dejado negociar, se vaya y entre gente que nos deje intervenir en la negociación", reclamó. De hecho, anunció que en la próxima semana van a presentar a la Consejería de Salud -aunque piden la dimisión de su equipo directivo, consejero y viceconsejero- un "plan de emergencia" para solucionar la situación de "desbordamiento" de los hospitales. Para desbloquearla y hacer una "descongestión rápida". Insisten en que lo que busca Salud es "amputar el movimiento ciudadano y profesional. Y al revés, cada vez estamos más inflados". Ese plan se está elaborando por los profesionales, por las plataformas de profesionales y Granada por su Salud y con el respaldo del Colegio de Médicos para tener legitimidad y a nivel jurídico contar con el respaldo para elaborar el nuevo mapa. / S. Vallejo