Rajoy recrimina al PSOE que use "políticamente" la financiación

Mariano Rajoy en Sevilla, en la Convención de Distritos del PP. Así que las alusiones a la financiación autonómica estaban más que cantadas. Y el presidente no defraudó. Lo hizo atacando al PSOE, al que acusó de estar utilizando "políticamente" el asunto sin dar a cambio "ni un solo paso para construir algo positivo". Y esto es, a juicio del jefe del Gobierno, "injusto y un engaño a la gente". El presidente del PP lanzó un mensaje a los socialistas: "Si quieren un nuevo modelo de financiación, aquí estoy, pero necesito sus votos". De esta manera conminó al PSOE a dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Rajoy, que una vez más criticó al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero por aprobar el actual modelo de financiación con el voto en contra del PP, hizo hincapié en que él quiere ahora el acuerdo con los socialistas "porque es bueno para España, por sentido común y porque el PSOE gobierna en muchas comunidades autónomas". "Estoy dispuesto a sentarme con el PSOE, pero no con una parte, tengo que pactar con todo el PSOE porque es mi obligación", manifestó el presidente del Gobierno, quien se mostró "absolutamente dispuesto" a consensuar un nuevo modelo de financiación autonómica.

Tras pedir que no se haga "mala política" con el debate de la financiación, el presidente del Gobierno resaltó que "buscar el acuerdo" es la forma de hacer política de su partido y que así actuará también con los PGE para 2018. En este punto, Rajoy recordó que en 2017 se logró un acuerdo con distintas fuerzas políticas y garantizó que este año se intentará conseguir lo mismo.

El líder del PP obtuvo la réplica de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, vía Twitter. "Cumpla con la ley y la palabra" que dio a los presidentes autonómicos y "presente de una vez un nuevo modelo de financiación autonómica", espetó Díaz a Rajoy en un comentario en su cuenta de la red social.

Díaz subrayó en su respuesta al jefe del Ejecutivo que es "la presidenta de todos los andaluces, voten al partido que voten, y defiendo los intereses de todos los andaluces", y exigió a Rajoy que "cumpla con la ley y la palabra que nos dio a los presidentes de las comunidades autónomas y presente de una vez un nuevo modelo de financiación autonómica".

En su intervención en Sevilla, Rajoy también tuvo reproches para Ciudadanos por algunas de sus decisiones y la incógnita que supone, en contraposición a la solidez de su formación. "Somos el partido más grande de España y, por tanto, se ruega que no se nos den lecciones, y estamos orgullosos de nuestros valores", destacó el presidente antes de subrayar que el PP no es un partido de aficionados, sino muy curtido y bregado y que ha sabido superar momentos malos y ha aportado muchas cosas a España, "mientras que otros no tienen nada".