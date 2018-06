La Junta recurre la sentencia del TSJA que anula la reducción del horario de Religión en Primaria

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, ha informado en el Parlamento de que su departamento ha interpuesto un recurso de casación contra la sentencia del TSJA que anula la orden que permitía reducir el horario de la asignatura de Religión en Primaria. Asimismo, ha anunciado que para garantizar “mayor seguridad jurídica” en Primaria y Secundaria se ha iniciado la tramitación de dos nuevas órdenes que vuelven a regular los currículos de estas enseñanzas.

Gaya ha explicado que la sentencia del TSJA no analiza el fondo de la cuestión y anula la orden por un defecto de forma. En concreto, aduce que no se dio cumplimiento al trámite de audiencia, ya que la notificación para las alegaciones se envió a los obispos a su sede de Granada y no a la de Sevilla.

El recurso se basa en tres hechos, el primero que la Secretaría General de Educación remitió la notificación para alegaciones a la Asamblea de los Obispos del Sur de España, que es la dirección postal designada oficialmente para el mantenimiento de las comunicaciones, y que se encuentra en la Archidiócesis de Granada. También en que esta notificación se remitió por correo postal certificado con acuse de recibo y en que, de esta manera, con la constancia por escrito de la recepción del oficio, la Administración educativa dio por finalizado el procedimiento de trámite de audiencia.

El segundo, ha argumentado Gaya, es que dada la naturaleza y el alcance de la orden y precisamente con el objetivo de fomentar la máxima participación de las personas, entidades y empresas que pudieran estar interesadas, la Secretaria General de Educación decidió también publicar en la página web de la Consejería el proyecto de orden e incorporarla de esta forma al expediente del trámite de información pública; de tal manera que el texto estuvo, también por ese medio, a disposición de cualquier persona o entidad que quisiera consultarlo.

Y el tercer motivo del recurso es que también se puede acreditar la participación previa de la Asamblea de Obispos del Sur en la elaboración de la norma.

@EducaAnd interpone un recurso de casación contra la sentencia del TSJA que anula el horario de Religión en Primaria https://t.co/96SEMIIrTEpic.twitter.com/JTHOLSIlzC — Consejería Educación (@EducaAnd) 13 de junio de 2018

La consejera ha afirmado que se produjo esa colaboración, y que existen "correos electrónicos que lo acreditan”. Finalmente, la consejera ha subrayado que se ha actuado para que el curso 2018/19 empiece con el necesario respaldo normativo en la regulación curricular no solo de Religión, sino de ambas etapas, tanto en Primaria como en Secundaria.