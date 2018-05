Sanz presiona a la Junta para que proponga otra zona de extracción

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aseguró ayer que existe un informe técnico, ajeno a la Administración del Estado, que aclara que "no habría afección a la pesca" en el caso de que de que se efectuaran dragados en el Placer de San Jacinto, situado frente a la desembocadura del Guadalquivir, para la obtención de arena para las playas de Huelva y Cádiz tras los daños sufridos en los últimos temporales. Todo ello después de que la Dirección General de Pesca de la Junta haya vuelto a denegar, en el transcurso de las últimas negociaciones, la petición de efectuar dragados en el citado lugar y en la Flecha de El Rompido.

Sanz explicó que la Junta "tendrá que ofrecer otras alternativas", ya que las opciones que ha propuesto "no son válidas por la calidad de la arena al tratarse de zonas que son vertederos de dragados de puertos en las que puede haber arena contaminada y no son aptas", por lo que solicitó "alternativas urgentes".

"Costas no va a proponer nada que dañe al medio ambiente, es garante de la protección medioambiental", manifestó Sanz, quien dejó claro que no quiere "crear ni buscar polémica, pero sí tenemos que aclarar cosas porque tapándolas no vamos a ningún lado", por tanto insistió en pedir soluciones a la Junta.

El delegado del Gobierno en Andalucía recordó que "todas las actuaciones en el litoral que no dependen de la Junta", entre ellas las reparaciones de los accesos, "están ya en marcha", y que el Gobierno ha aprobado "con la máxima celeridad" una partida de 35,6 millones de euros para el arreglo de las playas.