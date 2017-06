Sólo las asignaturas aprobadas a la primera computarán en la bonificación

Las asignaturas aprobadas en primera matrícula serán las únicas que computen para la bonificación de las tasas universitarias de los títulos de grado o máster. Así, los estudiantes que superen el examen en septiembre también se beneficiarán de la rebaja. Ésta se aplicará en función de los créditos que suponga la materia aprobada, con independencia del número de créditos en los que se haya matriculado el alumno, según explicó ayer el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano. Así, si un alumno se ha inscrito en 60 créditos y aprueba 40, tendrá 40 créditos bonificados en la matrícula del año siguiente. En cambio, no computarán las materias aprobadas tras repetir curso. Ramírez de Arellano recalcó que la medida entrará en vigor el próximo curso en todas las universidades andaluzas y en todos los niveles. tomando como referencia las calificaciones del curso actual.

Otra novedad es que las calificaciones del último curso de grado determinarán la bonificación en los estudios de máster, tanto habilitantes -los que hay que cursar para ejercer una profesión- como no habilitantes. El objetivo de la Junta es que el descuento en los estudios de máster no se circunscriba a los alumnos de grado de esa universidad. "Si un alumno termina un grado en la Universidad de Málaga y se matricula en un máster de la Universidad de Granada, tendrá derecho a bonificación", explicó Ramírez de Arellano.

Aunque todavía faltan detalles por perfilar, parece que no sería aplicable si se ha cursado el grado fuera de Andalucía y se matricula aquí de un máster . "Aún tenemos que ver su alcance con otras universidades", sostuvo el titular de Economía y Conocimiento. También quedan excluidos de la bonificación los títulos propios de la universidades.

El Gobierno andaluz considera que hay tiempo suficiente para adaptar el aparato administrativo de las universidades públicas. La disposición no afecta a los estudiantes de nuevo ingreso, cuya inscripción comienza en el mes de julio, y que tendrán que pagar la matrícula como hasta ahora, salvo si tienen beca.

El desafío estriba en llegar a septiembre con todo preparado. En ese mes arranca el periodo de matrícula para el resto de universitarios. "Da tiempo. Supone poner junto a la casilla de matrícula de honor otra casilla con los créditos aprobados. Los sistemas informáticos lo recalculan de forma muy sencilla", afirmó el consejero de Economía, que insistió en que está en contacto con las universidades para su implementación "de forma racional y consensuada".

El Gobierno andaluz estima que tendrá un impacto de 30 millones y beneficiará a unos 30.000 alumnos. "Este año la Junta de Andalucía se hará cargo de la diferencia. Y luego lo incluiremos en el nuevo modelo de financiación", explicó Ramírez de Arellano.

El uso de una bonificación y no optar por la gratuidad para todos los alumnos obedece a la necesidad de no vulnerar las competencias estatales. "La bonificación tiene que estar sujeta a condiciones objetivas. Y ya existen numerosos ejemplos, como las matrículas de honor o el descuento a las familias numerosas", señaló el consejero de Economía.

El rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, pidió ayer a la Junta "más detalles" aunque señaló que es una decisión "fantástica, siempre que el coste no redunde en las universidades". En el mismo sentido se pronunció su homólogo de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez. "Inicialmente me parece positivo, pero espero que no signifique una disminución en los ingresos", señaló.

Por su parte el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Segundo Píriz, aplaudió el paso de la Junta y abogó por extenderla al resto de España. "Los ciudadanos deben tener los mismos derechos y obligaciones y no es lógico pagar tres veces más por el mismo tipo de estudio", aseveró Píriz, que criticó que, por ejemplo, en Cataluña un grado cueste el triple que en Galicia.