Deshielo blando en San Telmo

El primer ministro de Gibraltar, Fabian Picardo, y la presidenta andaluza, Susana Díaz, han iniciado hoy en Sevilla un período de deshielo entre las dos comunidades, con el permiso del Ministerio de Asuntos Exteriores. El telón del Brexit se cierne sobre el Peñón y el Campo de Gibraltar, ya que España podría establecer una frontera con como si se tratase de un país tercero, algo temido tanto por las autoridades gibraltareñas como por las andaluzas. Aunque hay deshielo, la situación es muy tensa entre España y las autoridades locales. Valga como muestra de ello, la respuesta que Picardo dio a un periodista cuando se le preguntó si él y Susana Díaz habían hablado de una posible cosoberanía de la roca: “Si queremos chistes, nos lo podemos contar, Gibraltar sólo habla de su soberanía con el Reino Unido”.

Así, Picardo y Susana Díaz sólo hablaron, porque sólo pueden hablar de ello, de asuntos domésticos: asistencia sanitaria, asuntos medioambientales, inversiones locales, pero poco más. Aun así, el asunto que preocupa es la repercusión que el Brexit pueda tener en los miles de trabajadores que cruzan a diario al Peñón para ir a trabajar. “La frontera no tiene que cambiar si no quieren que cambien, Gibraltar no está por poner problemas en la frontera. Quizás otros quieran poner controles en la frontera por intereses políticos.

Nosotros queremos que haya fluidez para los trabajadores y para todos los ciudadanos”, indicó Picardo al salir de la reunión con la presidenta. Él desea un Brexit blando y, si fuese posible, una nueva consulta. Casi como la Junta. Su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, también es favorable a una salida blanda, que afecte lo menos posible a los trabajadores transfronterizo, aunque se cuidó mucho en su rueda de prensa de ir más allá de la postura española sobre el asunto.

Bruselas y Reino Unido han acordado ya la fecha de salida, será en marzo de 2019. La negociación por el Brexit ha revelado que la salida era un trayecto improvisado repleto de falsos planteamientos. Hasta el punto de que algunos opinan, Fabian Picardo incluido que el proceso puede ser reversible. Lo que piensa Picardo es que no es posible plantear un segundo referéndum en los mismos términos, pero sí se podría preguntar a los británicos si prefieren el estatus que se pacte con Bruselas o la vuelta al anterior. Y es que está claro que Gibraltar será uno de los principales perdedores del Brexit. También el Campo de Gibraltar.

Según los datos del Gobierno gibraltareño, al día de hoy hay 13.251 trabajadores transfronterizo en el Peñón, aunque las autoridades españolas rebajan la cifra hasta los 5.000. No son tantos ni tampoco esos pocos de miles. Es cierto que el Peñón es el principal empleador del Campo. “Yo trabajo por un Brexit que no sea duro”, indicó Picardo. Su interés es que no sólo gocen de fluidez en la frontera estos trabajadores, sino sus conciudadanos, cuya única salida y entrada terrestre es el del paso de La Línea.

Manuel Jiménez Barrios, que estuvo en la reunión, abogó porque la Unión Europea entienda las peculiaridades de la comarca, aunque quien tiene la sartén por el mango es España. Exteriores consiguió que el Consejo Europeo dictase una recomendación para que cualquier acuerdo sobre Gibraltar en las conversaciones sobre el Brexit tenga que contar con el visto bueno de España. “No creo que haya vetos ni sartén por el mango”, dijo Picardo, a quien indudablemente no gusta esta capacidad de España. No obstante, no parece que el ministro Alfonso Dastis tenga una visión tan contundente como su antecesor Margallo. Mariano Rajoy ha hablado del asunto con la primera ministra Theresa May, y ella se ha comprometido con Gibraltar a contar con sus intereses.

La reunión, la primera que tienen ambos dirigentes, se prolongó durante algo más de una hora. “Ha sido un recibimiento exquisito, ha sido una reunión absolutamente positiva y me voy habiendo hecho una nueva amiga política”, valoró Picardo a la salida.